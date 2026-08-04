Calciomercato Napoli, primo colpo in arrivo? “Affare virtualmente chiuso”

Il Napoli sembrerebbe vicinissimo ad ufficializzare il primo colpo della sua campagna acquisti estiva. L’affare appare ormai in via di definizione.

Favasuli-Napoli: l’operazione si chiude con SportMediaset che ufficializza

Secondo SportMediaset, Favasuli è ormai virtualmente un giocatore azzurro. Il trasferimento dal Catanzaro al Napoli si concretizza sulla base di 8 milioni di euro versati nelle casse del club calabrese di Serie B. Il contratto che il terzino sottoscriverà ha durata fino al 2031, blindando così la risorsa tattica per i prossimi cinque anni e mezzo. L’operazione rappresenta una mossa di prospettiva per la difesa partenopea.

La spinta decisiva arriva dalla cessione imminente di Miguel Gutierrez. La partenza del laterale spagnolo libera spazi economici e di rosa che il Napoli sfrutta per accelerare sia sull’arrivo di Favasuli che su quello di Badiashile. Due rinforzi difensivi che completano il progetto estivo del club. Favasuli, convocato anche dalla Nazionale italiana, porta con sé esperienza pur nella giovane età e una valutazione in crescita nel mercato italiano.

Perché il Napoli sceglie Favasuli ora: la logica del mercato estivo

Perché accelerare proprio adesso? Perché la finestra di calciomercato estivo chiude il 30 agosto e gli azzurri non intendono rimandare ulteriormente gli innesti difensivi. Favasuli rappresenta il profilo giovane e italiano che riduce complicazioni burocratiche e si integra rapidamente nel progetto. Il Catanzaro accetta 8 milioni, cifra che rispecchia il valore di mercato di un terzino di categoria inferiore ma con potenziale di crescita in Serie A. Il 50% verrà incassato dalla Fiorentina.

L’operazione non è soltanto una questione di rinforzo immediato. Il Napoli costruisce un asset duraturo: un contratto fino al 2031 significa proteggere l’investimento e avere margini di rivalutazione negli anni. Favasuli avrà tempo per adattarsi al massimo livello senza pressioni di bilancio immediate. La mossa intelligente consiste nel legare il giocatore quando il mercato ancora non lo ha completamente scoperto, evitando così rincari futuri.

La catena di mercato funziona in sequenza: Gutierrez via, fondi liberati, Favasuli dentro, Badiashile in arrivo. Il Napoli conclude l’estate con una difesa rimodellata e ringiovanita. Favasuli diventerà presto un punto fermo della retroguardia azzurra nel campionato 2026-27.