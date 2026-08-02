Gutierrez sblocca il mercato del Napoli: il colpo arriva grazie alla sua cessione

Gutierrez al Bayer Leverkusen apre la strada al Napoli per Federico Gatti della Juventus. L’incasso dalla cessione dell’esterno spagnolo consentirebbe agli azzurri di affondare il colpo decisivo per il difensore bianconero.
Gutierrez-Bayer: l’operazione che finanzia Gatti
La partenza di Miguel Gutierrez verso il Bayer Leverkusen è ormai questione di giorni. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato internazionale, questa cessione rappresenta il tassello mancante per il Napoli. Le risorse generate dalla vendita consentiranno al club di accelerare concretamente su Federico Gatti, difensore della Juventus finito al centro dei radar azzurri. Moretto ha sottolineato come l’incasso possa sbloccare l’affondo decisivo per il centrale bianconero, trasformando una trattativa finora in stallo in un’operazione realizzabile nel breve termine.