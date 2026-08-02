Sorpresa Napoli, è fatta per la cessione: dirà addio per 30 milioni

Miguel Gutierrez lascia il Napoli per il Bayer Leverkusen: come conferma Fabrizio Romano, è stato raggiunto un accordo verbale per 30 milioni di euro fissi, con scambio di documenti in corso nelle prossime ore.

Gutierrez-Leverkusen: l’affare da 30 milioni chiude il primo capitolo azzurro

La cessione di Gutierrez rappresenta una scelta economica deliberata del Napoli. Dopo dodici mesi dal suo arrivo, il club ha valutato che le prestazioni dell’esterno non giustificavano l’investimento iniziale. Quando il Bayer Leverkusen ha aumentato l’offerta da 25 milioni più bonus a 30 milioni garantiti nel pomeriggio di sabato, la dirigenza partenopea ha deciso di fare cassa. Lo spagnolo non ha opposto resistenza: nessuna spinta per rimanere, nessuna richiesta alternativa. Una cessione pulita, senza frizioni.

Per i tedeschi l’operazione colma un vuoto preciso in rosa. L’addio di Grimaldo ha lasciato scoperto il ruolo di esterno sinistro nel progetto tattico del Leverkusen, che cercava un profilo con caratteristiche specifiche per mantenere il livello competitivo. Gutierrez risponde a quei parametri.

Napoli, una cessione che accelera il mercato in entrata

Quale scenario apre questa cessione per il Napoli? I 30 milioni entrano direttamente nei conti e possono finanziare movimenti in entrata durante la finestra di calciomercato estiva ancora aperta. Il club azzurro potrebbe a questo punto accelerare con più decisione per l’arrivo di un nuovo difensore centrale, vero punto carente della rosa dopo il grave infortunio di Buongiorno. La partenza di Gutierrez non rappresenta una perdita tattica grave: la contemporanea presenza Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera dovrebbe bastare da sola per tamponare la sua assenza, senza la necessità di comprare un sostituto nel suo ruolo.

I termini di pagamento verranno definiti tra le due società, ma la base dell’accordo è solida e non presenta ostacoli. Il calciomercato del Napoli continua a muoversi verso la chiusura di questa operazione in uscita, liberando risorse economiche importanti per accelerare l’arrivo di nuovi acquisti.