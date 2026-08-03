Caos Napoli, l’affare salta all’ultimo: il club tedesco accusa gli azzurri!

Jesper Lindstrom non arriva allo Schalke 04. L’affare tra il club tedesco e il Napoli è saltato dopo giorni di trattative, con il danese bloccato in una trattativa che non decolla.

Lindstrom: il trasferimento che crolla a poche ore dalla firma

Secondo quanto riporta la Bild, il laterale danese era già in Germania da venerdì, alloggiava in hotel a Gelsenkirchen e la dirigenza dello Schalke aveva programmato di includerlo nella foto ufficiale di squadra per lunedì 3 agosto. Le visite mediche erano state fissate, i dettagli sembravano ormai definiti. Poi, improvvisamente, tutto si è fermato.

Il club della Ruhr accusa il Napoli di non rispettare gli accordi verbali. Come rivela la Bild, le fonti vicine alla dirigenza dello Schalke denunciano una pratica sistematica: promesse ritirate poco dopo, accordi disattesi, impegni che evaporano. La frustrazione dei dirigenti tedeschi è evidente nel messaggio finale: “Non ci faremo guidare dagli italiani”. Lo Schalke ha sospeso le trattative, deciso a chiudere definitivamente questa vicenda.

Lindstrom durante una sessione di allenamento del Napoli

Schalke: rabbia e sfiducia verso il Napoli

Il trasferimento era considerato fatto settimane prima. Lindstrom desiderava unirsi al club neopromosso, la dirigenza tedesca era convinta di aver chiuso l’operazione. Nessuno si aspettava uno stravolgimento a poche ore dalla firma ufficiale. La decisione dello Schalke di sospendere le trattative non è casuale: rappresenta una chiusura definitiva nei confronti del Napoli.

Quale sia il motivo dello stallo resta ancora poco chiaro. Se il Napoli abbia cambiato valutazione sul giocatore, se nuove offerte siano emerse, o se semplici incomprensioni tecniche abbiano bloccato tutto. Quello che emerge è il danno reputazionale per la società partenopea in Germania, dove lo Schalke ha deciso di chiudere il dialogo con il Napoli su questa operazione.

Lindstrom torna così a disposizione del Napoli per la stagione 2026-27. Lo Schalke continua la ricerca di rinforzi offensivi altrove, mentre il calciomercato del Napoli perde un’occasione di sfoltire la rosa in una sessione estiva dove si lavora su più fronti contemporaneamente.