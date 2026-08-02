Svolta Lukaku, addio vicino? Dal Belgio non hanno dubbi: la proposta al Napoli

Romelu Lukaku tratta con l’Atlanta United per trasferirsi in MLS. L’attaccante belga ha già dato il proprio consenso al passaggio negli Stati Uniti, secondo quanto rivela Sacha Tavolieri, giornalista esperto di mercato.

Lukaku e l’Atlanta: i colloqui sono già avviati

La trattativa entra in una fase concreta. L’Atlanta United spinge per acquisire il belga e ha già avviato i dialoghi ufficiali con l’entourage del giocatore. Tavolieri conferma che i colloqui sono in corso per esplorare le condizioni di un possibile accordo. La squadra americana dimostra determinazione nel perseguire l’operazione, nonostante le difficoltà sportive attuali in campionato.

Lukaku rappresenta un profilo d’eccellenza per il mercato MLS. L’esperienza internazionale, la capacità realizzativa e il carisma dell’attaccante belga potrebbero portare visibilità e qualità al campionato statunitense. Per l’Atlanta, il colpo avrebbe valenza strategica sia tattica che commerciale.

Il Napoli sblocca il mercato in entrata con questa cessione

Qual è l’impatto immediato su Napoli? La partenza di Lukaku libererebbe risorse economiche e spazi in rosa che gli azzurri potranno reinvestire. La cessione consentirebbe al club di finanziare nuovi acquisti: De Laurentiis avrebbe maggiore margine di manovra, soprattutto in virtù del ricco ingaggio percepito dall’ex Chelsea. Il club potrebbe così reinvestire la somma ricavata per l’acquisto di un difensore, con la presenza di Hojlund e Lucca che basterebbe di suo per coprire l’attacco.

La soluzione MLS risolve anche una questione contrattuale delicata. Lukaku uscirebbe dal progetto tecnico azzurro in maniera definitiva, cioè attraverso l’opzione migliore per tutte le parti. L’Atlanta offre al belga continuità competitiva in un campionato sempre più in crescita, mentre il Napoli recupera liquidità e abbassa notevolmente il monte ingaggi. I prossimi giorni definiranno i termini economici dell’operazione. Se la trattativa tra Lukaku e l’Atlanta United si concretizzerà, il Napoli avrà le mani libere per completare il mercato estivo con nuovi innesti.