Napoli, la difesa è una priorità: non solo Gatti, il piano di Manna

Federico Gatti resta l’obiettivo principale del Napoli per rinforzare la difesa dopo l’infortunio di Buongiorno. Giovanni Manna lavora per anticipare la concorrenza e portare il centrale della Juventus in azzurro. Ma non è l’unico nome.

Gatti nel mirino: Manna conosce bene il difensore bianconero

Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, il Napoli ha Gatti nei suoi pensieri da maggio e lo aveva già valutato a gennaio prima dell’arrivo di Allegri sulla panchina azzurra. Manna conosce il profilo e lo ritiene ideale per colmare il vuoto in difesa. L’allenatore juventino ha sempre avuto un ottimo rapporto con il difensore e l’aveva stimato anche quando era al Milan, elemento che rende il giocatore una soluzione tattica coerente con le valutazioni della dirigenza partenopea.

La Juventus non considera Gatti completamente incedibile. Questo apre uno spiraglio concreto per il Napoli, che però deve trovare una formula di mercato conveniente. La trattativa dipenderà da costi e modalità dell’operazione: prestito, prestito con obbligo, cessione a titolo definitivo con scaglioni. Ogni scenario avrà un impatto diverso sui bilanci delle due società.

Badiashile e Todibo: le alternative già sul tavolo

Quali altre opzioni valuta il Napoli? Benoît Badiashile del Chelsea resta sotto osservazione e la dirigenza azzurra ha già avuto contatti sia con gli agenti che con il club inglese. Jean-Clair Todibo è stato offerto nelle ultime settimane ma rappresenta una scelta secondaria rispetto ai due difensori principali. La gerarchia è chiara: Gatti primo, Badiashile subito dopo, Todibo più defilato.