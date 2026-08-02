Occhio Napoli, la Juve prova a soffiare il grande obiettivo: parte la sfida!

Badiashile finisce nel mirino della Juventus proprio mentre il Napoli lo corteggia per la difesa. I bianconeri hanno individuato una strada alternativa per soffiarlo agli azzurri, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

Badiashile: la Juventus prova il doppio affare con Chelsea

La Juventus lavora a una strategia parallela che coinvolge il Chelsea su due fronti contemporaneamente. Come rivela la Gazzetta, i bianconeri potrebbero intavolare una trattativa per Conceição e, sfruttando questo dialogo con il club londinese attraverso il procuratore Jorge Mendes, per tentare di agevolarne l’arrivo anche di Badiashile. Le due operazioni potrebbero viaggiare in parallelo e facilitare il trasferimento del difensore alla Juventus, creando una situazione complessa per il Napoli.

Il difensore del Chelsea rappresenta una soluzione interessante per entrambi i club. Il Napoli cercava un centrale dopo l’infortunio di Buongiorno, mentre la Juventus sta valutando rinforzi in difesa. Badiashile è un profilo che potrebbe risolvere entrambe le situazioni, ma la mossa bianconera di legare l’operazione al possibile trasferimento di Conceição crea un vantaggio tattico importante.

Achraf Badalashile in azione in maglia azzurra

Gatti allarga l’intreccio di mercato per il Napoli

Il Napoli non rimane passivo. Gli azzurri monitorano la situazione di Federico Gatti, difensore della Juventus che potrebbe lasciare Torino. La partenza di Gatti potrebbe sbloccare la trattativa per Badiashile, creando una sorta di reazione a catena nel mercato difensivo italiano. Il giocatore bianconero interessa anche al Napoli, che potrebbe inserirlo nella propria rosa in attesa del rientro di Buongiorno.

La situazione è intricata perché coinvolge movimenti trasversali tra i due club. La Juventus vuole Badiashile ma punta a cederlo attraverso il dialogo con Chelsea su Conceição. Il Napoli segue sia il centrale inglese che Gatti, creando un intreccio fra più fronti. La prossima settimana sarà decisiva per capire se la strategia della Juventus avrà effetto o se il Napoli mollerà la pista Gatti e riuscirà a inserirsi nella trattativa per Badiashile.