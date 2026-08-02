Dal Real Madrid al Napoli: la nuova idea di mercato è clamorosa!

Franco Mastantuono può diventare una pista concreta per il Napoli. Il giocatore ha comunicato al Real Madrid la volontà di trasferirsi in Italia. Il classe 2007 argentino non è sceso in campo nell’amichevole contro la Fiorentina, segnale di una trattativa già avanzata per il suo addio ai blancos.

Mastantuono e il Real Madrid: l’addio anticipato

L’attaccante non vede spazi nella rosa madridista e ha deciso di cercare una soluzione altrove. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tre club italiani lo inseguono: Fiorentina, Milan e Napoli. La Viola ha già strutturato un’offerta concreta basata su prestito con diritto di riscatto e diritto di recompra per il club spagnolo, grazie ai buoni rapporti tra Florentino Perez e il direttore sportivo viola Fabio Paratici.

Ma l’entourage del giocatore sta frenando sulla destinazione fiorentina. Negli ultimi giorni il quadro si è complicato: l’agente di Mastantuono sta spingendo verso altre opzioni, allargando lo scenario delle possibilità. Napoli e Milan rimangono attive e attendono segnali dal calciatore.

Napoli: l’opportunità nel mercato estivo

Qual è il vantaggio del Napoli in questa corsa? La squadra partenopea può offrire spazi e continuità di gioco, fattori determinanti per un giovane che vuole mettersi in mostra dopo mesi di panchina. In più, il club azzurro offrirebbe anche la possibilità di giocare la Champions League e di comptere per vincere titoli. L’argentino conosce il valore della Serie A e attualmente un suo trasferimento in Italia è un’ipotesi molto probabile. Resta da capire soltanto la squadra che lo accoglierà.

La decisione finale spetta a Mastantuono. Il suo entourage valuta le opportunità concrete in ogni club, cercando il progetto maggiormente in grado di accoglierlo nei prossimi mesi. Il Napoli ha le carte per competere con i rivali italiani, nonostante la Fiorentina rimanga la squadra al momento in vantaggio. Le prossime 48 ore saranno cruciali per capire se il classe 2007 sceglierà il progetto azzurro o rimarrà fedele alla soluzione viola.