Dal Real Madrid alla Serie A: il Napoli ci prova! Occhio però alla concorrenza: i dettagli

Franco Mastantuono ha comunicato a José Mourinho la sua scelta definitiva: trasferirsi in Italia. L’attaccante argentino del Real Madrid, classe 2007, secondo il ‘Corriere dello Sport’ ha già chiuso le porte agli altri campionati europei, focalizzandosi esclusivamente sulla Serie A.

Mastantuono e la decisione al Real Madrid: “Vado in Italia”

Il giocatore è stato escluso dalla lista dei convocati per l’amichevole della squadra spagnola contro la Fiorentina, segnale evidente della situazione in corso. Il giocatore ha perciò fatto sapere chiaramente a Mourinho le sue intenzioni: niente altri campionati, solo la massima serie italiana. La scelta riflette una strategia precisa del ragazzo, che vuole proseguire la propria crescita in un ambiente competitivo ma più consono ai suoi tempi di sviluppo.

Il Napoli rientra tra i club più attivi per il suo acquisto. Insieme ai partenopei, anche Milan e Fiorentina hanno manifestato interesse concreto. La viola segue da tempo l’evoluzione della situazione, approfittando della vicinanza geografica e della possibilità di offrire spazi importanti.

Tuttavia, la volontà del giocatore rappresenta il vero elemento discriminante: Mastantuono ha esplicitamente richiesto di partecipare alle competizioni europee, un dettaglio che non tutte le pretendenti riescono a garantire al medesimo livello.