Napoli, l’azzurro è in uscita: le ultime novità e le cifre dell’affare

Miguel Gutierrez lascia il Napoli per il Bayer Leverkusen: la trattativa tra i due club è in fase avanzata e si chiude intorno ai 25 milioni di euro, cifra inferiore ai 30 milioni inizialmente richiesti dagli azzurri.

Contatti tra Napoli e Bayer Leverkusen: il compromesso a 25 milioni

La trattativa per Miguel Gutierrez entra nella fase decisiva. Il Bayer Leverkusen, dopo la partenza di Grimaldo verso l’Atletico Madrid per circa 20 milioni, cerca il sostituto sulla fascia sinistra e ha individuato nel terzino del Napoli il profilo ideale. Secondo Matteo Moretto:

“Il Bayer Leverkusen è in trattative avanzate con il Napoli per Miguel Gutiérrez”.

Gli azzurri avevano fissato il prezzo a 30 milioni, ma il club tedesco intendeva spendere una cifra vicina al budget utilizzato per Grimaldo. Lo sconto è inevitabile. Il compromesso tra le parti si attesta sui 25 milioni di euro, cifra che permette al Napoli di incassare una somma comunque significativa per una seconda stagione in cui Gutierrez ha dimostrato di poter crescere ulteriormente.

La cessione rappresenta una necessità di bilancio e di gestione rosa nella sessione estiva, con il club partenopeo che reinvesta le risorse altrove.