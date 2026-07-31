Difensore Napoli, Fabrizio Romano fa chiarezza: “Può arrivare uno di questi tre”

Badiashile trattativa concreta per il Napoli: il centrale del Chelsea è cedibile e gli azzurri hanno già dialogato con il club e l’entourage del giocatore.

Badiashile e Gatti: le priorità del Napoli in difesa

Fabrizio Romano ha confermato lo stato delle trattative per i due difensori centrali nel mirino degli azzurri. Benoît Badiashile rappresenta la pista più avanzata: il centrale del Chelsea è considerato cedibile e il Napoli ha già avviato contatti diretti sia con l’entourage del giocatore che con il club inglese. Parallelamente, Federico Gatti rimane nel radar di Giovanni Manna da maggio, con interesse mai cessato.

La situazione di Gatti presenta margini concreti. L’arrivo di Massimiliano Allegri alla Juventus ha consolidato la posizione del difensore, che conosce bene l’allenatore per averlo avuto come tecnico in bianconero. Il giocatore non è incedibile e il Napoli valuta la fattibilità economica dell’operazione in base a formula e costi. Allegri aveva apprezzato Gatti anche in precedenti valutazioni tattiche, elemento che non sfugge ai dirigenti partenopei.

Todibo offerto ma in secondo piano: l’Atalanta in agguato

Jean-Clair Todibo è stato proposto al Napoli nelle ultime settimane, ma la squadra ha mantenuto i riflettori principalmente su Badiashile e Gatti. Il centrale francese ex Barcellona rappresenta un pallino storico di Cristiano Giuntoli, che lo aveva cercato sia a Napoli che successivamente alla Juventus. Todibo è stato offerto a diversi club italiani e potrebbe diventare un’occasione concreta per l’Atalanta in questa finestra di mercato estivo.

Qual è il vero discrimine tra le tre opzioni? Badiashile offre immediatezza di mercato e disponibilità del Chelsea, mentre Gatti garantisce affidabilità tattica e conoscenza dell’ambiente italiano. Todibo rimane una soluzione più laterale, legata alle opportunità che si apriranno nei prossimi giorni. Il Napoli dovrà comunque rinforzare la difesa dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno: le prossime settimane definiranno quale profilo verrà scelto. Romano ha chiarito che tutti i suddetti nomi rimangono in fase di valutazione, con il calciomercato estivo che offre ancora margini per chiudere una delle due operazioni