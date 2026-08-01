Gatti-Napoli: lo scambio la Juventus sblocca l’affare? Le novità di Sky

Federico Gatti al Napoli passa attraverso uno scambio con Mathias Olivera? ‘Sky Sport’ rivela come la Juventus abbia formulato questa ipotesi durante i colloqui di mercato tra i due club.
Gatti-Napoli: l’idea dello scambio con Olivera
Secondo ‘Sky Sport’, la Juventus ha avanzato una proposta di scambio che avrebbe coinvolto il difensore Federico Gatti in cambio di Mathias Olivera.
Manuele Baiocchini ha svelato i dettagli di questa operazione durante le trattative tra i due club. L’interesse del Napoli per Gatti rimane concreto, ma la strada verso l’affare passa prima da altre priorità di mercato.
Gutierrez-Bayer Leverkusen: un’altra chiave per sbloccare Gatti
Gli azzurri devono prima monetizzare dalle cessioni per poi investire in difesa. Miguel Gutierrez rappresenta uno dei nomi sulla lista dei partenti, con il Bayer Leverkusen molto interessato al laterale sinistro. Una volta completata questa operazione, il Napoli avrebbe i margini economici e di spazi in rosa per affondare il colpo su Gatti.
La partenza di Gutierrez potrebbe decollare nei prossimi giorni, secondo le rivelazioni di Baiocchini, liberando risorse cruciali per la difesa. Quale ostacolo rimane? La tempistica. Se il Bayer Leverkusen accelera per Gutierrez, il Napoli avrà subito la liquidità necessaria per affondare su Gatti. Diversamente, la trattativa con la Juventus potrebbe slittare oltre agosto, complicando i piani di entrambi i club in vista dell’inizio della stagione.