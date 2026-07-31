Manna accelera per il primo colpo del mercato, Moretto conferma: “Trattativa nel vivo”

Costantino Favasuli verso il Napoli: Giovanni Manna accelera i contatti per l’esterno del Catanzaro e punta a chiudere entro le prossime settimane.

Il club azzurro ha intensificato le trattative con il 22enne della fascia destra. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, il Napoli lavora per portare Favasuli in Campania come alternativa a Di Lorenzo. L’operazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro e rappresenta una priorità nella strategia di mercato partenopea per questa sessione estiva.

Favasuli-Napoli: gli ultimi contatti accelerano tutto

Negli ultimi giorni sono emersi nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage del giocatore catanzarese. Moretto ha confermato:

“Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti per Costantino Favasuli, il 22enne del Catanzaro, che Giovanni Manna vorrebbe prendere come rinforzo sulla fascia destra (come vice Di Lorenzo)”.

Il direttore sportivo partenopeo intende portare l’affare a compimento nel corso delle prossime settimane, senza lasciare spazi alla concorrenza.

Il Napoli aveva già manifestato interesse concreto per Favasuli nelle scorse settimane. La continuità nei contatti dimostra come la società non abbia mai abbandonato la pista e consideri il calciatore del Catanzaro una soluzione affidabile per il ruolo di terzino destro. L’intenzione dichiarata è quella di raggiungere un accordo definitivo entro breve tempo.

Perché il Napoli punta su Favasuli: la strategia sulla fascia

Quale valore aggiunto porta Favasuli alla rosa azzurra? Un difensore giovane e duttile sulla fascia destra, capace di fornire copertura difensiva senza rinunciare alla spinta offensiva. La scelta risponde a un’esigenza tattica precisa: garantire ricambio a Di Lorenzo e avere alternative di qualità sulla corsia destra.

Moretto ha concluso le sue dichiarazioni con una previsione concreta:

“Il Napoli è sempre stato il club più vicino a Favasuli, lo abbiamo sempre detto all’interno dei nostri video, e continua a lavorare intensamente per portarlo in Campania. Occhio, perché ci potrebbero essere delle novità concrete già nei prossimi giorni“.

Questo significa che la fumata bianca potrebbe arrivare prima del previsto, forse entro i prossimi sette-dieci giorni.

L’operazione Favasuli-Napoli rappresenta un’aggiunta funzionale al reparto difensivo, un investimento su un profilo giovane che consente al club di completare la rosa senza spese eccessive. Badiashile e Favasuli sono i due difensori prenotati dal Napoli per questa sessione estiva. Entro il mese di agosto, il calciomercato del Napoli potrebbe registrare la chiusura di questa trattativa e l’arrivo del difensore catanzarese.