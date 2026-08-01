Auguri Napoli, sono 100 anni di storia: esplode la festa in città (VIDEO)

Il Napoli ha compiuto 100 anni di storia. Il 1° agosto segna ogni anno l’anniversario della nascita del club e quello di quest’anno è un compleanno davvero speciale, essendo quello che decreta il centenario della squadra azzurra. Le celebrazioni non si sono fatte attendere.

Centenario Napoli, esplode la festa (VIDEO)

Napoli ha festeggiato alla grande i 100 anni della sua squadra. Per celebrate questa giornata, la tifoseria azzurra ha affollato le vie della città con un corteo partito da Piazza dei Martiri e arrivato alla Rotonda Diaz, dove una serie di eventi speciali hanno intrattenuto i presenti. Alla mezzanotte, è partita la festa per il centenario, con tanro di fuochi d’artificio. Di seguito il video: