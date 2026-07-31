Napoli, primi due colpi prenotati: Manna vuole chiudere

Badiashile e Favasuli sono i due difensori che il Napoli ha prenotato per la sessione di calciomercato estiva in corso: il primo dal Chelsea, il secondo dal Catanzaro con vincoli sulla rivendita.

Badiashile dal Chelsea: accordo vicino, resta la formula

Secondo il Corriere dello Sport, l’accordo tra Napoli e Badiashile è pressoché raggiunto. Il centrale francese mancino di venticinque anni rappresenta la priorità per colmare le lacune difensive emerse in questa pre-stagione. Con il giocatore il dialogo è avanzato, ma rimane il nodo della formula: i Blues preferiscono una cessione definitiva, mentre gli azzurri puntano a un prestito con diritto di riscatto. Questa divergenza non blocca l’operazione, ma la complica nei tempi. Il club lavora per trovare un compromesso prima dell’inizio del campionato.

Favasuli dal Catanzaro: sette milioni e il vincolo Fiorentina

Costantino Favasuli, terzino destro del Catanzaro e della nazionale Under 21, è il secondo nome prenotato dal Napoli. La valutazione è fissata intorno ai sette milioni di euro. La Fiorentina trattiene il 50% sulla futura rivendita, un dettaglio che complica il pieno controllo dell’operazione. Nonostante ciò, il Napoli ha scelto di muoversi in anticipo, consapevole delle qualità prospettiche del ventiduenne. Il club intende consegnarlo al nuovo allenatore prima dell’inizio della stagione, esattamente come accadde con altri profili giovani in passato.

Il ds Manna lavora senza sosta per completare entrambi gli arrivi. La strategia è consolidata: identificare i profili adatti ai ruoli scoperti, prenotarli tempestivamente e negoziare le formule nelle settimane successive. Badiashile copre l’emergenza immediata in difesa centrale, Favasuli rappresenta l’investimento nel medio termine su una fascia destra che necessita di rinforzi. I tempi sono stretti ma gli azzurri mantengono la rotta verso il completamento della rosa prima del debutto in campionato.