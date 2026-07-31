Napoli, lo scambio coinvolge Rafa Marin: torna di un moda un vecchio pupillo

Yeremay Hernández torna nel mirino del Napoli con una proposta concreta al Deportivo La Coruna: la formula prevede una quota finanziaria elevata e l’inserimento di Rafa Marín come parte dell’operazione.

Yeremay al Napoli: l’offerta che il Dépor sta valutando

L’esterno spagnolo del Deportivo rappresenta il nuovo obiettivo offensivo dei partenopei dopo le valutazioni della scorsa estate. Dalla Spagna trapela che il club galiziano ha ricevuto una proposta articolata dalla società azzurra e la sta studiando seriamente prima di decidere.

La strategia azzurra punta a snellire la rosa e investire su profili offensivi più funzionali al nuovo progetto tattico. Yeremay rappresenta esattamente questo profilo: giovane, duttile sulla fascia, capace di giocare sia a sinistra che in posizioni più avanzate. Il Deportivo La Coruna fino a oggi non ha aperto a cessioni, ma l’offerta del Napoli ha creato movimento concreto intorno al calciatore.

Rafa Marín, lo scambio che complica il futuro

Nel pacchetto dell’operazione figura Rafa Marín, difensore rientrato dal prestito al Villarreal. Secondo quanto riporta Il Mattino, il Deportivo La Coruna ha manifestato interesse per il centrale spagnolo ex Real Madrid. La situazione però presenta un ostacolo non trascurabile: Rafa Marín ha scelto di restare a Napoli e ha già preso casa in città convinto di trovare spazio nella difesa azzurra.

L’ex madrileno conta sul nuovo progetto tecnico per rilanciarsi dopo la stagione al Villarreal. La sua permanenza tuttavia rimane legata agli equilibri della rosa e alle decisioni di mercato dell’area sportiva. Se il Napoli decidesse di non confermarlo, il Deportivo La Coruna lo prenderebbe immediatamente per la Liga. Al momento però il calciatore spinge per restare e costruire il suo futuro nel capoluogo campano.

Le prossime settimane chiariranno se Yeremay arriverà a Napoli e se Rafa Marín sarà coinvolto nell’operazione o troverà comunque spazio in rosa. La finestra di mercato estiva offre ancora margini per ridefinire gli assetti offensivi e difensivi dei partenopei.