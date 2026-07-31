Mercato Napoli, il Leverkusen fa sul serio: offerta da 25 milioni per l’azzurro

Miguel Gutierrez attira il Bayer Leverkusen, che secondo la Bild prepara un’offerta da 25 milioni per l’esterno del Napoli. I tedeschi cercano il sostituto di Alejandro Grimaldo, ceduto all’Atletico Madrid.

Leverkusen su Gutierrez: la mossa per sostituire Grimaldo

Il club tedesco ha inserito il laterale spagnolo tra i candidati principali per rinforzare la fascia sinistra. Come rivela la Bild, Gutierrez rappresenta l’opzione migliore rispetto ad altri profili più difensivi come Facundo Medina dell’Olympique Marsiglia. La valutazione si attesta tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che il Leverkusen è disposto a investire entro i prossimi giorni.

Il Napoli aveva acquistato Gutierrez dal Girona la scorsa estate per circa 20 milioni. Una partenza ora consentirebbe agli azzurri di chiudere con una plusvalenza significativa a soli dodici mesi dal suo arrivo. Le tempistiche accelerano il discorso: il Bayer Leverkusen intende completare l’operazione prima del ritiro, programmato per sabato, dunque la trattativa potrebbe decollare rapidamente.

Gutierrez: le qualità che piacciono al Leverkusen

Cosa rende Gutierrez superiore agli altri candidati? Il Leverkusen ha optato per un profilo con maggiori qualità tecniche e capacità di spinta. L’esterno spagnolo combina la fase difensiva con il contributo offensivo, caratteristica che lo distingue dalle alternative più conservative valutate dal club di Bayer Leverkusen.

La finestra di mercato estiva 2026 per il Napoli si arricchisce di opportunità concrete. Se Gutierrez dovesse partire, gli azzurri avrebbero risorse per intervenire su altre zone del campo. Il Leverkusen, intanto, accelera per definire l’affare entro le prossime settimane e avere il nuovo terzino a disposizione per la preparazione estiva.