Tiago Gabriel al Napoli, dipende tutto da un aspetto: cosa può sbloccare il colpo

Tiago Gabriel resta un’opzione per il Napoli, ma il Lecce pratica prezzi proibitivi e gli azzurri devono prima alleggerire la rosa attraverso vendite concrete.

Tiago Gabriel: il costo blocca tutto

Secondo Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, l’operazione per il difensore del Lecce rappresenta una sfida economica complessa. Il club salentino non intende fare sconti. Il Napoli dovrà decidere quanto investire e se effettivamente il giocatore rappresenti una priorità rispetto ad altri profili. Non è semplicemente questione di trovare il calciatore giusto, bensì di capire la sostenibilità economica dell’operazione in questo momento specifico della sessione estiva.

La situazione in difesa complessa, con l’infortunio di Buongiorno e annessa operazione, e lo stop prolungato e cronico di Beukema. A questo si aggiunge l’addio di Juan Jesus al termine della scorsa stagione e le posizioni di Marin e Marianucci non ancora chiarite del tutto.

Napoli: rosa forte, ma con eccedenze da vendere

Il Napoli non ha bisogno di ricostruzione totale. La squadra dispone di qualità diffusa e ingaggi importanti mai visti prima nella storia del club. De Bruyne e Lukaku stesso testimoniano il livello raggiunto. Tuttavia, proprio questa abbondanza crea un problema concreto: alcuni calciatori non risultano funzionali al progetto tattico e dovranno partire per liberare spazi economici e di rosa.

Agosto sarà il mese decisivo per il Napoli sul mercato. Le cessioni rappresentano il prerequisito per ogni nuovo innesto, incluso Tiago Gabriel. Finché la lista non si alleggerisce, operazioni costose rimangono bloccate. Allegri dovrà prima ridisegnare la squadra nelle sue eccedenze prima di aggiungere altri elementi, per quanto interessanti possano essere.