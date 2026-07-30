Vicario al Napoli, novità dal Tottenham? La svolta dell’ultim’ora

Guglielmo Vicario può arrivare al Napoli in prestito dal Tottenham. Secondo Alfredo Pedullà, gli Spurs aprono alla cessione temporanea del portiere friulano, classe ’96, attualmente ai margini delle gerarchie londinesi.
Vicario e il Tottenham: la porta si spalanca
Il Tottenham ha deciso di lasciar partire Vicario a condizioni vantaggiose. La formula del prestito con diritto di riscatto intriga la dirigenza azzurra, che vede nella soluzione inglese un’occasione concreta per innestare un profilo internazionale tra i pali. La mossa rappresenta una svolta significativa dopo settimane di valutazioni interne sulle gerarchie della squadra londinese.
L’eventuale operazione resta però legata a sviluppi in uscita: il Napoli valuta il tutto in relazione alle possibili offerte per Vanja Milinkovic-Savic. Se la situazione del serbo dovesse sbloccarsi, l’affondo per il portiere italiano diventerebbe concreto e immediato.
Juventus in agguato: la concorrenza non dorme
Su Vicario restano però accesi anche i riflettori della Juventus. I bianconeri continuano a sondare diversi profili e tengono viva la pista che porta all’ex Empoli, valutando la stessa formula del prestito. L’apertura del Tottenham rende il portiere una ghiotta occasione per entrambi i club italiani, che ora competono per lo stesso obiettivo.
Quale squadra si muoverà per prima? Il Napoli ha il vantaggio di una dirigenza già attiva sul mercato, mentre la Juventus prosegue i contatti col Parma per Zion Suzuki, sondato anche da PSG e club inglesi. I tempi ristretti di questa sessione estiva potrebbero accelerare gli eventi: chi deciderà di affondare il colpo subirà meno pressioni competitive.