Meret e Milinkovic-Savic, trapela la scelta di Allegri: l’agente svela la gerarchia del Napoli

Alex Meret torna titolare al Napoli con l’arrivo di Allegri. Federico Pastorello, agente del portiere, rivela come il nuovo tecnico ha chiarito subito le gerarchie rispetto a quanto accaduto sotto Conte.

Meret e le gerarchie: la differenza tra Conte e Allegri

Il dualismo tra i pali azzurri appartiene ormai al passato. Pastorello ha spiegato a Sky Sport il cambio di rotta: “Oggi le gerarchie sono un po’ più definite e credo che Meret sia leggermente sopra. Poi decide il campo“. Una posizione netta rispetto alla stagione precedente, quando Conte aveva gestito la situazione diversamente nonostante avesse richiesto esplicitamente il rinnovo del contratto dell’estremo difensore friulano.

L’agente ha ricostruito quanto accaduto: “Conte era stato chiarissimo e aveva detto alla società di rinnovare Alex. Però ci aveva anche detto che avrebbe preso un altro numero uno con caratteristiche diverse”. Una strategia che aveva creato incertezza e che Allegri ha subito azzerato con una gerarchia definita.

Meret sceglie il Napoli: la lealtà oltre l’infortunio

Meret avrebbe potuto lasciare. Alternative non mancavano, con Milinkovic-Savic tra le opzioni valutate. Il portiere ha invece scelto di restare, nonostante le difficoltà della scorsa stagione. Pastorello ha sottolineato: “Alex è voluto rimanere a Napoli nonostante le alternative. Va detto inoltre che il ragazzo è stato fermato da un infortunio e la stagione è andata meno bene di quanto sperato”.

Un’ottava stagione al Napoli per chi ormai è un friulano adottato in Campania. La permanenza era scontata, ma la promozione tattica di Allegri rappresenta il riconoscimento definitivo di una scelta fedele. Il campo farà il resto, come sempre nel calcio, ma le gerarchie sono ormai cristalline per il Napoli di questa nuova era.