Napoli, c’è il bilancio da tenere d’occhio: si valutano delle cessioni importanti!

Lukaku e De Bruyne lasciano il Napoli per alleggerire il bilancio: come rivela Tuttosport, il club partenopeo valuta la cessione dei due big per ridurre l’impatto economico.

Lukaku e De Bruyne: i due nomi al centro della strategia di mercato

La necessità di sfoltire la rosa azzurra non è una scelta tattica, bensì una mossa obbligata dal bilancio. I due attaccanti pesano sulle casse societarie con un impatto economico considerevole. Il Napoli ha identificato in loro i principali candidati alla partenza, insieme ad altri calciatori fuori dal progetto tecnico come Cajuste, Ngonge, Cheddira, Obaretin e Lindstrom, che gravano ulteriormente con 7,3 milioni di ingaggi stagionali.

Non è un caso che la cifra coincida esattamente con l’impatto economico complessivo dei due attaccanti sul bilancio partenopeo. Le operazioni di cessione rappresentano il fulcro della strategia di risanamento finanziario per il Napoli.

Lukaku e De Bruyne durante il riscaldamento prima della partita

Quale scenario attende Lukaku e De Bruyne nei prossimi giorni

I due calciatori mantengono comunque appeal internazionale nonostante l’esigenza del club di liberarsi del loro ingaggio, come rivela Tuttosport. Il Napoli lavora per trovare destinazioni che soddisfino sia le richieste economiche che le ambizioni dei giocatori, in una finestra di mercato ormai avanzata.

La cessione dei due big potrebbe sbloccare ulteriormente il mercato in entrata e consolidare la strategia di rinnovamento della rosa per il Napoli, permettendo investimenti mirati su profili più funzionali al nuovo progetto tecnico.