Occhio Napoli, salta Zeballos? La notizia preoccupa gli azzurri

Exequiel Zeballos nel mirino del Napoli, ma un club spagnolo della Liga si inserisce nella trattativa e il tempo inizia a stringere per Giovanni Manna. L’accelerazione diventa necessaria.
Zeballos e la concorrenza spagnola
La pista che porta al calciatore del Boca Juniors si complica. Secondo quanto rivela Nicolò Schira, esperto di mercato, un’altra squadra ha iniziato a muoversi con decisione. Se il Napoli non velocizza, rischia di vedersi soffiare il giocatore da un club della Liga. La finestra di mercato estiva non permette indugi: chi si muove per primo, prende il giocatore.
Zeballos rappresenta un’opportunità tattica interessante per gli azzurri, ma il mercato del Napoli dipende prima da altre cessioni. Giovanni Manna deve liberare spazi salariali e di liste prima di affondare il colpo definitivo. Questa situazione espone la trattativa al rischio concreto di perdere il calciatore a vantaggio della concorrenza spagnola, più veloce negli ultimi giorni di luglio.
Napoli, l’affare ora è a rischio
Schira non rivela il nome della squadra spagnola interessata, ma il segnale è chiaro: il mercato si muove intorno al centrocampista argentino. La Liga, sempre più competitiva nelle operazioni estive, offre alternative economiche interessanti ai club europei. Il Napoli non può permettersi di aspettare troppo, pena la beffa di vedersi soffiare un profilo che rientra perfettamente negli obiettivi di mercato.
L’estate 2026 per il Napoli passa da qui: chiudere le uscite, liberare i fondi, e poi agire con rapidità su Zeballos prima che la Liga si muova in forze. Le prossime 48 ore saranno decisive nel calciomercato Napoli per evitare sorprese sgradevoli.