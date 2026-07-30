Napoli, un big valuta la cessione: Brasile e Turchia alla finestra

David Neres finisce nella lista dei cedibili del Napoli. Secondo Carlo Alvino, l’esterno brasiliano ha richieste concrete da Brasile e Turchia e rappresenta il principale indiziato per una partenza in questa sessione estiva.

Neres tra i candidati all’uscita: il mercato estero lo chiama

Alvino ha confermato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli che l’ala offensiva possiede un mercato ricco e variegato.

“Ad oggi, in un borsino degli indiziati a lasciare Napoli, sicuramente in testa c’è David Neres. Ha tanto mercato, soprattutto all’estero, tra ritorno in patria e non solo”.

Il brasiliano rappresenta dunque una possibile risorsa economica per finanziare gli acquisti in entrata. La sua partenza libererebbe inoltre spazio nella rosa, permettendo al Napoli di operare con maggiore libertà nei prossimi movimenti di mercato.

Flamengo, Cruzeiro e il doppio interesse turco: le destinazioni concrete

Alvino ha poi specificato i club interessati al giocatore. Flamengo e Cruzeiro stanno seguendo con attenzione il profilo di Neres, offrendo al brasiliano la possibilità di un ritorno in patria. Ma c’è anche la Turchia a muoversi: Galatasaray e Fenerbahce rappresentano le due principali società turche interessate.

“La Turchia offre ingaggi importanti e si può permettere il lusso di andare a prendere calciatori importanti come Neres”,

Ha aggiunto Alvino. Questi club hanno le risorse economiche per affrontare sia il costo del cartellino che gli stipendi competitivi.

Quale scenario risulta più probabile per Neres? Il giocatore ha mercato in tre continenti diversi, quindi il Napoli potrà scegliere l’opzione più vantaggiosa dal punto di vista economico e progettuale. Una cessione comporterebbe incassi diretti e una riduzione del monte ingaggi, elementi centrali nella gestione finanziaria del club azzurro. La valutazione definitiva dipenderà dalle offerte concrete che arriveranno nei prossimi giorni.

Il Napoli ascolterà tutte le proposte e valuterà la soluzione migliore per il proprio progetto tecnico. L’uscita di Neres potrebbe accelerare gli altri movimenti di mercato e consentire al club di intervenire con maggiore incisività nel reparto offensivo, qualora ritenuto necessario per la stagione che sta per iniziare.