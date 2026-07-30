L’addio in lacrime al Napoli: il saluto toccante dopo l’annuncio della cessione

Coli Saco lascia il Napoli a titolo definitivo e vola al Riga in Lettonia dopo cinque stagioni in azzurro. Il centrocampista maliano chiude un ciclo e annuncia la scelta attraverso i social con una lettera carica di emozione.

Coli Saco: il saluto commosso ai napoletani

Il giocatore ha affidato a Instagram il suo addio ufficiale, accompagnandolo con immagini significative della sua permanenza in maglia azzurra. Un messaggio intriso di gratitudine verso la piazza che lo ha accolto da giovane e ancora ingenuo rispetto ai colori che indossava. Saco ripercorre il suo percorso sottolineando come la crescita personale sia passata attraverso allenatori di qualità e compagni che gli hanno regalato esperienze preziose, nonostante gli alti e bassi del percorso calcistico.

Saco e il passo avanti mentale: perché lascia Napoli

La decisione di trasferirsi non nasce da una frattura con l’ambiente. Saco spiega con lucidità le ragioni della partenza:

“Non è finita esattamente come speravo – avrei voluto dimostrare a chi ha creduto in me che aveva ragione – ma il calcio è così: bisogna accettarlo e cercare la propria felicità”.

Il centrocampista evidenzia come questo momento rappresenti un’esigenza di evoluzione mentale dopo gli ultimi anni trascorsi in azzurro. Non è una fuga, ma una ricerca consapevole di nuovi stimoli e nuove sfide.

Il legame con Napoli resta intatto malgrado la partenza. Saco rivolge un ringraziamento speciale ai tifosi, ai vicini di casa, agli amici incontrati in città. La comunità partenopea lo ha fatto sentire a casa anche nei momenti più difficili. Il giocatore augura al club e alla città il meglio possibile, consapevole che Napoli rimarrà sempre parte della sua storia personale e calcistica.

L’avventura al Riga segna dunque una nuova fase per il centrocampista maliano. Dopo cinque anni di permanenza in Serie A, Saco si appresta a vivere un’esperienza diversa in Lettonia. La scelta riflette una valutazione matura del proprio percorso: il bisogno di trovare una dimensione dove possa esprimersi pienamente sia a livello tattico che emotivo. Il Napoli chiude così un capitolo e il calciatore inizia una nuova pagina della sua carriera lontano dall’Italia.