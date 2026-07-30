Difensore Napoli, spunta una nuova pista: Manna stregato da un classe 2006

Bastien Meupiyou entra nei radar del Napoli come alternativa concreta per la difesa. Secondo Il Mattino, il difensore francese classe 2006 piace a Giovanni Manna da diversi mesi, e l’Alverca può cederlo per poco più di 15 milioni di euro.

Meupiyou: l’under che convince Manna per due ragioni precise

La ricerca di un nuovo difensore centrale non si limita ai nomi di Badiashile e Todibo. Giovanni Manna ha individuato un profilo diverso, più giovane e meno oneroso rispetto alle alternative di mercato. Bastien Meupiyou rappresenta una soluzione strategica su due fronti: il primo è l’anagrafe favorevole, che gli consente di occupare uno slot da under nelle liste, elemento cruciale per il progetto tecnico del Napoli. Il secondo è il costo, decisamente inferiore rispetto ai difensori di maggiore esperienza già monitorati.

Manna segue il francese ormai da mesi, avendo già individuato le caratteristiche che potrebbero integrarsi nella difesa partenopea. L’Alverca, club portoghese proprietario del cartellino, ha segnalato disponibilità a trattare per una cifra intorno ai 15 milioni.

Meupiyou in azione durante una partita di calcio

Meupiyou e la concorrenza europea: il Napoli osserva

Borussia Dortmund e Galatasaray seguono Meupiyou con interesse concreto, creando una competizione che potrebbe complicare i tempi di una eventuale conclusione. La giovane età del francese lo rende appetibile a diversi progetti europei, tutti alla ricerca di profili da sviluppare in prospettiva.

La scelta di Manna di puntare su Meupiyou accanto ai nomi più blasonati dimostra una strategia di mercato articolata: non abbandonare le piste importanti, ma parallelamente costruire alternative più economiche e funzionali alle regole di liste. La competizione internazionale rimane però il principale ostacolo alla concretizzazione dell’operazione, specialmente considerando il seguito già consolidato che il francese ha acquisito.

Nelle prossime settimane il Napoli dovrà decidere se accelerare su Meupiyou oppure attendere sviluppi su Badiashile e Todibo. L’estate di calciomercato prosegue con il direttore sportivo che valuta opzioni diverse per completare la difesa, mantenendo flessibilità su una rosa che continua a evolversi in vista della nuova stagione.