Napoli, cambio di rotta per la difesa: nuovo nome in cima per sostituire Buongiorno

Benoit Badiashile lascia il Chelsea e il Napoli avanza per portarlo in azzurro. Secondo Il Mattino, i Blues hanno già dato l’ok al trasferimento del centrale francese, con i contatti tra Londra e la dirigenza partenopea intensificati nelle ultime ore.

Badiashile: perché il Chelsea lo cede

Il difensore di 25 anni è finito nella lista di sbarco del Chelsea sin dall’arrivo di Xabi Alonso. I Blues hanno deciso di alleggerire la rosa e il profilo del francese rientra esattamente nei piani di ridimensionamento del club londinese. Giovanni Manna ha colto al volo l’occasione: un centrale di qualità internazionale a condizioni vantaggiose rappresenta esattamente quello che il Napoli sta cercando in questa sessione estiva. La squadra di scouting azzurra ha già approfondito il dossier e il giocatore è salito in cima alle priorità rispetto ad altri nomi.

Badiashile in azione con la maglia del Napoli

Come arriva Badiashile al Napoli: le formule in discussione

La trattativa non prevede un esborso immediato importante. Il Chelsea ha aperto a un prestito oneroso con possibilità di riscatto a prezzo di sconto dopo una stagione. Questa soluzione consente al Napoli di testare il giocatore senza vincolarsi a una spesa significativa, mantenendo flessibilità finanziaria. Badiashile stesso ha già espresso disponibilità: l’accordo tra il calciatore e il club partenopeo è stato raggiunto. Resta da definire solo l’ultimo dettaglio economico tra le due società, ma lo scenario è ormai delineato.

La velocità dei contatti in queste ore dimostra come la trattativa sia entrata nella fase decisiva. Il Napoli non vuole farsi sfuggire l’occasione e il Chelsea spinge per chiudere rapidamente. Badiashile potrebbe arrivare in azzurro già nelle prossime settimane, rafforzando una difesa che ha bisogno di innesti di peso e di esperienza internazionale. La formula del prestito con riscatto consente anche al giocatore di ritrovare continuità dopo le difficoltà londinesi, trasformando il trasferimento in una mossa intelligente per tutte le parti coinvolte nel calciomercato Napoli.