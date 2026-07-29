“Si è offerto al Napoli”, clamorosa ipotesi: contatto con l’ex big della Serie A

Theo Hernandez si è offerto al Napoli attraverso il suo agente Manuel García Quilón, che secondo Tuttosport ha già contattato Giovanni Manna per sondare la fattibilità dell’operazione.

Theo Hernandez vuole tornare in Europa: contatto con Manna!

Il laterale sinistro francese classe ’97 ha espresso chiaramente la volontà di rientrare nel grande calcio europeo dopo una stagione complicata. A quasi 29 anni, Hernandez ritiene di avere ancora molto da offrire ai top club continentali. L’agente García Quilón ha deciso di proporlo in Italia, scegliendo proprio il Napoli e la Juventus come destinazioni prioritarie. La mossa rivela un’intenzione precisa: rilanciare la carriera del difensore attraverso una Serie A che conosce bene e dove potrebbe ancora dominare sulla fascia sinistra.

García Quilón non è nuovo a trattative di questo tipo in Italia. De Laurentiis lo conosce personalmente, avendolo già incontrato quando era procuratore di Rafa Benítez, José Callejón e Raúl Albiol. Questo background facilita il dialogo tra le parti e rende il contatto con Manna meno formale rispetto a una proposta esterna. Tuttosport riferisce che il dirigente azzurro ha ascoltato la proposta senza impegni immediati, lasciando aperta la porta a possibili sviluppi.

Theo Hernández durante una gara in maglia blu

Quale risposta dal Napoli?

La cifra dello stipendio rappresenta l’ostacolo principale. Hernandez percepisce attualmente un ingaggio importante nel suo club attuale, e qualsiasi trasferimento in Serie A richiederebbe una riduzione economica significativa o uno sforzo finanziario notevole da parte del Napoli. La Juventus e gli azzurri hanno ricevuto la stessa proposta, ma le risposte sono state identiche: cautela e rinvio a valutazioni future. Nessun rifiuto secco, ma nemmeno aperture concrete.

Il francese rappresenta un giocatore d’esperienza che potrebbe garantire solidità sulla sinistra, eppure le priorità del Napoli potrebbero essere altrove. Il mercato inglese rimane per Hernandez la strada più realistica: la Premier League offre ingaggi superiori e club disposti a investire su profili già affermati senza pretendere sconti economici. L’estate 2026 per il calciomercato del Napoli rimane aperta su più fronti, ma Theo Hernandez non sembra essere tra i nomi che Giovanni Manna intende affrontare con priorità immediata. La proposta dell’agente resta sul tavolo, disponibile per eventuali sviluppi, ma senza urgenza da parte dei partenopei.