Occhio Napoli, dalla Germania c’è l’assalto: fissato il prezzo

Miguel Gutierrez finisce nel mirino del Bayer Leverkusen dopo il compimento dei 25 anni. Secondo Bild, i tedeschi lo considerano per sostituire Grimaldo in fascia sinistra.

Gutierrez: il Bayer lo vuole, il Napoli chiede 20-25 milioni

La ricerca di un esterno spinge il Bayer Leverkusen a guardare oltre i confini tedeschi. Facundo Medina del Lione resta l’obiettivo principale, ma la dirigenza tedesca ha allargato lo sguardo al mercato italiano e puntato dritto su Gutierrez.

Il laterale azzurro viene ritenuto più dotato tecnicamente rispetto al sudamericano, con il Napoli che lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro. Nelle prossime 48 ore, secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, il club di Leverkusen deciderà a chi affidare il colpo definitivo.

Gutierrez in azione durante una partita con la maglia del Napoli

Grimaldo parte, Gutierrez nel progetto tedesco

L’addio di Alejandro Grimaldo verso l’Atlético Madrid ha creato un vuoto sulla fascia sinistra che il Bayer intende colmare rapidamente. Gutierrez rappresenta una soluzione coerente con il progetto tattico del club, capace di garantire sia fase difensiva che contributi offensivi. La valutazione del Napoli non è scontata: è una cifra importante per un giocatore che a Napoli ha competizione diretta con Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera.

La concorrenza interna al Napoli non gioca a favore di Gutierrez. Spinazzola ha appena rinnovato il contratto, mentre Olivera rappresenta un’alternativa. Il Bayer, dal canto suo, si prende una pausa di riflessione: la decisione tra Medina e Gutierrez arriverà nei tempi previsti, senza forzature.