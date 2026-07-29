La permanenza a Napoli è a serio rischio: al prezzo giusto andrà via!

Mathias Olivera potrebbe lasciare il Napoli durante questa sessione estiva se arriverà un’offerta ritenuta conveniente. Il difensore uruguaiano non ha una posizione blindata nella rosa partenopea, come rivela Il Mattino nell’edizione odierna.

Olivera: la valutazione può cambiare in estate

La permanenza dell’uruguaiano dipende da fattori concreti legati alla struttura difensiva azzurra. Con Buongiorno fuori fino a fine ottobre e quattro centrali in rodaggio, il Napoli valuta se investire ulteriormente nel reparto.

Olivera rappresenta una risorsa adattabile al centro della difesa a quattro, ma la sua cessione non è esclusa se il club dovesse ricevere proposte allettanti. Le valutazioni sul mercato possono infatti variare rapidamente, soprattutto quando si tratta di giocatori non indispensabili nello scacchiere tattico.

Olivera in azione con la maglia del Napoli

Allegri in panchina e le scelte difensive

Con Massimiliano Allegri al comando tecnico, il Napoli sta ridefinendo le priorità della difesa. Il tecnico ha già effettuato i conti nella prima sede di ritiro: la situazione degli infortuni e il numero di centrali disponibili potrebbero determinare scelte radicali. Olivera, pur essendo una pedina utile per la versatilità, non è considerato incedibile.

Quale scenario per Olivera entro agosto? Se nessuna offerta concreta arriva, l’uruguaiano resterà e continuerà a lottare per spazio. Se invece una proposta soddisfacente arriva da un club europeo, il Napoli non opporrà resistenza. Il ritiro di Castel di Sangro sarà decisivo per capire quale ruolo avrà effettivamente nella visione di Allegri. Badiashile e Todibo rimangono target principali, ma la situazione di Olivera dimostra come il club sia pronto a rimodellare completamente il reparto se le condizioni lo permetteranno.