Napoli, dall’Inghilterra sono pronti a fare sul serio: addio possibile?

Frank Anguissa nel mirino del Sunderland: secondo Il Mattino, intermediari inglesi hanno segnalato l’interesse del club della Premier League per il centrocampista camerunese del Napoli.

Anguissa-Sunderland: la valutazione del Napoli blocca tutto

Il Sunderland vuole Anguissa ma non intende pagare il prezzo richiesto dalla società azzurra. La trattativa, ancora in fase preliminare, non ha raggiunto alcun livello di concretezza: gli inglesi hanno avanzato un sondaggio senza però essere disposti a colmare il gap economico tra domanda e offerta. Il Napoli mantiene una valutazione ferma e non scende a compromessi in questa sessione estiva di mercato.

La situazione del centrocampista azzurro resta fluida e dipenderà anche dalle ultime valutazioni che verranno effettuate durante il ritiro di Castel di Sangro. Anguissa avrà modo di confrontarsi con Massimiliano Allegri, il quale avrà l’ultima parola sulle decisioni che riguardano il suo futuro nella rosa partenopea.

Anguissa esulta durante una partita con la maglia azzurra del Napoli

Turchia ancora in agguato: il fronte dei club esteri

Mentre la Premier League muove i primi passi, il vero rischio per il Napoli arriva dalla Turchia. Secondo Il Mattino, i club turchi potrebbero accelerare improvvisamente e tornare con decisione sul centrocampista, offrendo condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle inglesi. La finestra di mercato estiva offre ancora spazi per sviluppi inattesi, e nessuna trattativa è entrata nella fase risolutiva.

Quale sarà il ruolo di Allegri nelle scelte di mercato? L’allenatore avrà il compito di valutare la permanenza di Anguissa in base alle necessità tattiche della squadra e alle alternative disponibili. Se il centrocampista camerunese dovesse convincere pienamente durante il ritiro, il Napoli potrebbe anche decidere di trattenere il giocatore indipendentemente dalle offerte esterne.