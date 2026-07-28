ULTIM’ORA NAPOLI – Dalla Germania accelerano: la cessione è ad un passo!

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Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, durante una conferenza stampa con microfono in mano e lo stemma azzurro sullo sfondo

Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte mercato in uscita in casa Napoli. La società azzurra, nelle ultime conferenze, ha ribadito la volontà di cedere prima di inserire in squadra nuovi innesti: c’è bisogno di sfoltire la rosa attuale. Gianluca Di Marzio rivela un tema fondamentale.

Lindstrom vicino all’addio: lo Schalke c’è

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su X, lo Schalke 04 è molto vicino a chiudere per Jesper Lindstrom dal Napoli. Comincia, dunque, l’obiettivo primario di Giovanni Manna: liberare la rosa da tutti gli esuberi.

Il danese aveva stupito tutti nella settimana di ritiro a Dimaro, con anche delle possibilità minime di convincere il club ad offrire una seconda chance: l’occasione, però, non è arrivata. Il Napoli non intende puntare su calciatori che già hanno dimostrato di non essere all’altezza ed è voglioso di incassare per rinforzare la rosa. L’ex Francoforte si appresta a salutare ancora Napoli: resta da capire la formula del trasferimento.

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