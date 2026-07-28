ULTIM’ORA NAPOLI – Dalla Germania accelerano: la cessione è ad un passo!

Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte mercato in uscita in casa Napoli. La società azzurra, nelle ultime conferenze, ha ribadito la volontà di cedere prima di inserire in squadra nuovi innesti: c’è bisogno di sfoltire la rosa attuale. Gianluca Di Marzio rivela un tema fondamentale.

Lindstrom vicino all’addio: lo Schalke c’è

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su X, lo Schalke 04 è molto vicino a chiudere per Jesper Lindstrom dal Napoli. Comincia, dunque, l’obiettivo primario di Giovanni Manna: liberare la rosa da tutti gli esuberi.

Il danese aveva stupito tutti nella settimana di ritiro a Dimaro, con anche delle possibilità minime di convincere il club ad offrire una seconda chance: l’occasione, però, non è arrivata. Il Napoli non intende puntare su calciatori che già hanno dimostrato di non essere all’altezza ed è voglioso di incassare per rinforzare la rosa. L’ex Francoforte si appresta a salutare ancora Napoli: resta da capire la formula del trasferimento.