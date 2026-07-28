Sostituto Buongiorno, svolta improvvisa: ha detto sì al Napoli

Benoit Badiashile apre al Napoli e considera seriamente la proposta azzurra. Il difensore del Chelsea, secondo il Corriere dello Sport, vede nel club partenopeo l’opportunità ideale per rilanciarsi dopo un anno difficile ai Blues.

Badiashile e il Napoli: la trattativa in prestito

Il centrale francese ha già indicato la sua disponibilità al trasferimento. La dirigenza partenopea valuta il giocatore come il rinforzo adatto per completare la difesa, proprio il profilo richiesto per la nuova stagione. La soluzione in prestito rappresenta la strada privilegiata, anche se il Chelsea preferirebbe una cessione definitiva. Badiashile ha ritenuto la proposta affascinante e lusinghiera: gli consentirebbe di inseguire continuità in un campionato di alto livello e nelle competizioni europee.

L’interesse del Napoli arriva dopo che il Chelsea aveva tentato di inserire il difensore nella trattativa con il Crystal Palace per Maxence Lacroix, incassando il no del club inglese. Con quella strada bloccata, il club azzurro ha accelerato i contatti. L’entourage di Badiashile assicura comunque di avere altre offerte in Premier League, ma il giocatore ha mostrato apertura verso l’Italia.

Badiashile indossa la maglia del Napoli durante una partita

Chelsea-Napoli: il nodo economico da sciogliere

Quanto costa l’operazione? Il Chelsea ha acquistato Badiashile nel 2023 dal Monaco per 35 milioni di sterline, quasi 41 milioni di euro, sottoscrivendo un contratto di sette anni e mezzo. I Blues intendono cederlo a titolo definitivo, il Napoli invece vuole prenderlo in prestito. I margini di fattibilità della trattativa rimangono ancora da definire, ma la convergenza sulla destinazione apre scenari concreti. La dirigenza partenopea sta valutando le condizioni economiche per trovare un accordo che soddisfi entrambi i club.

Badiashile rappresenta un’opzione concreta per la difesa azzurra di questa stagione. Il difensore francese, forte fisicamente e abile nell’impostazione dal basso, rientra tra i profili seguiti con maggiore attenzione dal Napoli nelle ultime settimane di calciomercato estivo. La chiusura della trattativa dipenderà dalla volontà del Chelsea di accettare una soluzione in prestito e dalla capacità del Napoli di trovare le risorse necessarie per completare l’operazione prima della fine della finestra di mercato.