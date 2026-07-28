Mercato Napoli, prende quota l’idea in prestito: affare con il Chelsea

Badiashile in prestito al Napoli: De Laurentiis non vuole l’acquisto definitivo da 15 milioni. Il difensore francese del Chelsea arriva come soluzione temporanea dopo l’infortunio di Buongiorno.
Badiashile: il Napoli sceglie il prestito, non l’acquisto
La difesa del Napoli si rinforza con una formula insolita. In considerazione dell’assenza prolungata di Alessandro Buongiorno, la dirigenza partenopea ha individuato in Benoit Badiashile la soluzione per il reparto arretrato. Il club non intende però investire 15 milioni di euro in un trasferimento a titolo definitivo: secondo quanto riporta Sportmediaset, l’operazione potrebbe basardi su un prestito, con le modalità ancora da definire tra diritto e obbligo di riscatto.
Il centrale francese classe 2001 arriva da una stagione complicata al Chelsea. Otto presenze in Premier League, condizionate da infortuni ricorrenti e scarsa fiducia tecnica. L’allenatore Massimiliano Allegri ha comunque dato il via libera all’operazione, ritenendo necessario aggiungere elementi difensivi dopo la valutazione dello staff.
Perché il prestito e non l’acquisto definitivo?
La scelta del prestito rivela una strategia precisa. Anziché immobilizzare risorse su un giocatore con un percorso recente incerto, il Napoli preferisce testare Badiashile in un contesto nuovo, mantenendo flessibilità gestionale. Se il francese dovesse rivelarsi affidabile e funzionale al progetto, il riscatto potrebbe scattare in futuro. Se invece non dovesse convincere, il club non avrebbe compromesso il bilancio con un investimento oneroso.
Questa operazione rispecchia la prudenza di Aurelio De Laurentiis nel mercato estivo di quest’anno. Il presidente partenopeo sceglie soluzioni temporanee per coprire le emergenze difensive, evitando spese eccessive su profili non ancora consolidati. Badiashile diventa dunque una soluzione tampone in considerazione degli infortuni
L’operazione potrebbe impostarsi nelle prossime settimane, con il Napoli pronto a colmare il vuoto lasciato dall’infortunio che terrà fuori Buongiorno per circa cinque mesi. Nel frattempo, il calciomercato del Napoli continua a muoversi su altri fronti, tra cui la ricerca di alternative in attacco e il monitoraggio della situazione in mediana.