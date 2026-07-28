Pessime notizie per il Napoli, l’infortunio sembra più grave del previsto: i tempi di recupero

Sam Beukema potrebbe non essere disponibile nemmeno per il debutto stagionale del Napoli: secondo Il Mattino, il difensore olandese rischia di saltare le prime tre giornate contro Genoa, Como e Inter.
Beukema: il recupero si allunga oltre le previsioni
Il problema fisico del centrale dell’ex Bologna condiziona i piani tattici del Napoli proprio quando la squadra ha più urgenza di certezze in difesa. L’assenza di Alessandro Buongiorno per infortunio aveva già costretto il direttore sportivo Giovanni Manna a cercare rinforzi sul mercato. Ora il recupero prolungato di Beukema trasforma una complicazione in un’emergenza vera.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il difensore riprenderà gli allenamenti solo nel corso della prossima settimana. Solo allora lo staff medico avrà indicazioni concrete sui tempi di rientro. La speranza rimane quella di riaverlo per la prima gara interna allo stadio Diego Armando Maradona, ma nulla è garantito in questa fase. Il Napoli nel frattempo si prepara al ritiro di Castel di Sangro con ben tredici indisponibili al primo giorno di lavoro in Abruzzo, chi per infortunio, chi ancora in vacanza post Mondiale.
Napoli: il mercato accelera per la difesa
L’infermeria affollata spinge la dirigenza a valutare con urgenza i nomi disponibili sul mercato. L’investimento significativo fatto per assicurarsi Beukema lo scorso anno rende ancora più critica la sua assenza prolungata. Il club non può permettersi di iniziare il campionato con due difensori centrali incerti tra infortuni e ritardi di recupero.
Quale scenario si prospetta per il Napoli nei prossimi giorni? La squadra dovrà decidere se accelerare su un acquisto per coprire l’emergenza difensiva oppure attendere il rientro graduale dei giocatori fermi. Il primo esordio del campionato rappresenta un banco di prova decisivo: affrontare il Genoa senza garanzie in difesa è un rischio che la dirigenza sta già calcolando. Badiashile rappresenta una soluzione concreta, con gli azzurri che ora attendono nuovi sviluppi dal Chelsea.