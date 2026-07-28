Napoli, l’incredibile retroscena: “Rifiutati 25 milioni per cedere l’azzurro”

Miguel Gutierrez resta incedibile per il Napoli: il rifiuto della dirigenza azzurra a un’offerta da 25 milioni di euro ridisegna le priorità del mercato estivo. La valutazione del terzino sinistro spagnolo non scende sotto i 40 milioni.

Gutierrez: il Napoli fissa il prezzo a 40 milioni

La società partenopea ha rispedito al mittente un’offerta ufficiale per il difensore classe 2001. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Cerchione, gli azzurri considerano Gutierrez un elemento imprescindibile del proprio progetto tattico e non intendono negoziare al ribasso. Chi volesse acquistare l’ex Girona deve mettere sul tavolo almeno 40 milioni di euro, cifra che rappresenta il valore minimo stabilito dalla dirigenza.

La posizione del Napoli è cristallina e non ammette compromessi. Non si tratta di una semplice richiesta di mercato, ma di una scelta strategica che evidenzia come la società voglia mantenere la continuità difensiva. Gutierrez ha dimostrato affidabilità sulla corsia sinistra e la fiducia della dirigenza è massima.

Gutierrez in azione durante una partita del Napoli

Calciomercato Napoli: cosa cambia con questo rifiuto

Quale messaggio invia il Napoli al mercato con questo diniego? Che non cederà i propri pilastri per cifre considerate insufficienti. La strategia estiva prende forma attorno a questa fermezza: gli azzurri cercheranno rinforzi specifici senza sacrificare i profili già in rosa. Gutierrez rimane centrale nei piani tecnici e il club non lo lascerà partire a meno di richieste economiche molto superiori a quelle pervenute finora.

L’estate del Napoli procede con questa linea di rigore sul fronte delle uscite. Altre trattative potranno svilupparsi, ma il terzino sinistro spagnolo non rappresenta un’opzione disponibile al prezzo offerto. La dirigenza ha parlato chiaro: chi vuole Gutierrez deve presentarsi con 40 milioni, altrimenti la porta rimane chiusa. Questo atteggiamento determinerà gli equilibri del calciomercato Napoli nei prossimi giorni.