Napoli, il futuro di Lang è un dilemma: arriva la decisione di Allegri

Noa Lang raggiunge il ritiro del Napoli a Castel di Sangro per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri, che avrà l’occasione di osservarlo da vicino e valutare il suo ruolo nei piani futuri della società. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il l tecnico intende parlare lungamente con Lang per comprendere quale sia la soluzione migliore sia per il calciatore che per il club di De Laurentiis.

Lang e la Fiorentina: l’ipotesi che rimane in piedi

Non si tratta di una semplice valutazione tattica, ma di un confronto diretto sulle prospettive future dell’ex PSV. L’opzione Fiorentina continua a circolare negli ambienti di mercato, anche se non rappresenta una priorità immediata. Le scelte che verranno prese durante il ritiro abruzzese potranno influenzare le valutazioni successive. Allegri avrà tutto il tempo necessario per capire se Lang rientra nei suoi piani o se il Napoli dovrà cercare altre strade.

Alajbegovic: il Bayer Leverkusen blocca tutto con 35 milioni

Nel caso in cui un su addio apra le strade ad un nuovo colpo sugli esterni, difficilmente questo sarà Kerim Alajbegovic. La richiesta del Bayer Leverkusen, fissata intorno ai 35 milioni di euro, rappresenta un ostacolo concreto e difficilmente superabile. Il bosniaco rimane un obiettivo appetibile, ma la valutazione tedesca è oggettivamente spropositata rispetto ai parametri di mercato attuali.

I profili alternativi che il Napoli sta seguendo risultano più concreti e raggiungibili. L’estate prosegue con il calciomercato che ruota intorno a nomi meno onerosi e più facilmente acquisibili rispetto alle pretese della società renana. Intanto, le valutazioni su Lang poteebbero convincere il club azzurro ad evitare ulteriori investimenti per provare a valorizzare quello che era stato uno dei colpi copertina della scorsa estate. Spetterà ad Allegri la decisione, dopo un confronto utile a capire le reali motivazioni del ragazzo.