Napoli, non solo Tiago Gabriel: spunta l’alternativa dalla Premier. Tutte le cifre

Tiago Gabriel del Lecce è il principale obiettivo del Napoli per rinforzare la difesa centrale, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Il ventunenne portoghese rappresenta la soluzione preferita dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Tiago Gabriel: l’under che non occupa slot

Gli azzurri affrontano un’emergenza difensiva concreta. L’intervento al ginocchio di Buongiorno e i problemi fisici di Beukema hanno costretto il club a cercare rinforzi immediati sul mercato. Manna ha individuato in Tiago Gabriel il profilo ideale per colmare il vuoto. Il centrale portoghese ha impressionato in Serie A con la maglia del Lecce, attirando l’interesse di diversi club europei. La sua giovane età rappresenta un vantaggio tattico e amministrativo: non occupa uno slot nella lista, permettendo al Napoli di rispettare i vincoli regolamentari.

Gabriel avrebbe potuto trasferirsi all’estero nei mesi precedenti, ma la destinazione non si è concretizzata. Ora il Napoli intende approfittare di questa finestra per chiudere l’operazione. L’ostacolo? Il Lecce chiede oltre 30 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta da parte degli azzurri.

Badiashile dal Chelsea: il prestito alternativo

Quali altre opzioni ha individuato il club? Accanto a Gabriel, il Napoli sta valutando Benoit Badiashile del Chelsea. Il difensore francese, 25 anni, potrebbe arrivare in prestito dalla Premier League, offrendo esperienza internazionale e qualità consolidata. Una soluzione percorribile che non impegnerebbe risorse significative sul bilancio estivo.

Federico Gatti della Juventus resta nella lista dei monitorati. Il centrale bianconero, 28 anni, è in uscita dalla Torino e potrebbe rappresentare un’alternativa di esperienza, sebbene meno giovane rispetto agli altri profili seguiti.

Il calciomercato Napoli si muove in difesa

La strategia di Manna ruota intorno a due parametri: l’età anagrafica e la sostenibilità economica. Gabriel soddisfa sicuramente il primo parametro, mentre Badiashile offre una garanzia di livello europeo. Il Napoli dovrà accelerare le trattative nelle prossime settimane per completare il reparto difensivo prima dell’inizio della stagione e garantire continuità al progetto sportivo. Nel frattempo, il mercato in uscita comincia ad infiammarsi con altre operazioni in arrivo.