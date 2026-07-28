Napoli, dal possibile addio a certezza: Allegri è stato convinto dal calciatore!

Luca Marianucci resta al Napoli: Allegri lo ha promosso a difensore centrale titolare dopo il ritiro di Dimaro, e Giovanni Manna lo ha tolto dal mercato per la nuova stagione. A riportarlo è Il Mattino.

Marianucci promosso: il nuovo centrale di Allegri

Il difensore ha conquistato il tecnico toscano sin dalle prime amichevoli estive. Durante la gara contro la Carrarese, Allegri gli ha rivolto parole di elogio già nel primo tempo, segnale inequivocabile delle sue intenzioni tattiche. Marianucci diventerà il quarto centrale disponibile e, soprattutto, il naturale erede di Juan Jesus nel ruolo di seconda scelta dietro i titolari.

La promozione rappresenta una scelta precisa di Allegri nel rimodellare il reparto difensivo azzurro. L’ex Empoli non è più in discussione sul mercato: Manna ha blindato il giocatore e lo integra stabilmente nella rosa per affrontare la stagione con una gerarchia ormai definita. Per Marianucci si apre una stagione da riserva di alto profilo, con concrete possibilità di accumulo di presenze nei vari impegni competitivi.

Marianucci durante una partita amichevole

Napoli, ancora tanti temi in sospeso

Il riassetto difensivo del Napoli non si limita a Marianucci. Allegri sta ancora valutando Rafa Marín, il centrale spagnolo rimasto in sospeso nella gerarchia. La decisione finale sul difensore iberico arriverà nelle prossime settimane, quando il tecnico avrà completato l’analisi tattica di tutti i disponibili. Nel frattempo, attaccanti come Lorenzo Lucca e Noa Lang devono convincere il nuovo allenatore: entrambi non avevano trovato spazio con Antonio Conte e ora hanno l’opportunità di rilanciarsi.

La strategia di Allegri è trasparente: costruire gerarchie nette, eliminare ambiguità e creare una rosa con ruoli ben definiti. Marianucci beneficia di questa visione, passando da giovane in prestito a elemento strutturale del progetto.