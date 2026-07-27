Retroscena Allegri, è apparso molto soddisfatto da un aspetto: cosa ha reso felice il mister

Massimiliano Allegri esce dal ritiro di Dimaro con un giudizio positivo sulla fase difensiva azzurra. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha trovato nella squadra la risposta che cercava in fase di non possesso, elemento cruciale nel suo sistema tattico.

Allegri e la difesa: il primo comandamento del Napoli

Per Allegri la costruzione difensiva non è un dettaglio secondario. La squadra ha assorbito le sue richieste in maniera convincente durante il ritiro folgaridiano, dimostrando disponibilità a seguire i dettami tattici del nuovo allenatore. Gli azzurri hanno lavorato intensamente sulla organizzazione della fase difensiva, elemento che rappresenta il fondamento del calcio allegriniano. Non concedere gol, secondo la filosofia dell’allenatore, è il principio dal quale non si può derogare.

Napoli: cosa significa il via libera di Allegri

Questo giudizio positivo sulla difesa azzurra arriva in un momento cruciale della preparazione estiva. Il Napoli ha rinunciato a numerosi interpreti dello scorso campionato e ha dovuto ricostruire il reparto arretrato. La capacità della rosa attuale di rispondere agli insegnamenti difensivi di Allegri rappresenta un segnale incoraggiante per le ambizioni di stagione. Se la squadra mantiene questa solidità tattica, i presupposti per competere sono presenti.

Allegri ha potuto osservare la rosa completa durante il ritiro, testando soluzioni difensive diverse e verificando la reattività dei giocatori nei movimenti di copertura. La soddisfazione espressa non è casuale: arriva dopo sedute di lavoro specifiche sulla organizzazione in fase passiva.

Cosa aspettarsi dal Napoli nella stagione 2026-27

La preparazione estiva proseguirà con gli stessi obiettivi. Allegri continuerà a affinare la capacità difensiva del gruppo, poiché questa rappresenta la base sulla quale costruire tutto il resto. Le prossime amichevoli e le ultime sedute di allenamento determineranno se il Napoli avrà raggiunto il livello di solidità difensiva richiesto dal nuovo corso. La fase offensiva arriverà dopo: nel suo mantra prima viene la struttura, poi la qualità.