Centenario Napoli, quanti ospiti: quattro leggende hanno già detto sì

De Laurentiis ha contattato personalmente Ferlaino per il centenario del Napoli: l’ex presidente ha ringraziato per l’invito per l’1 agosto. Quattro leggende azzurre hanno già confermato la presenza.

Centenario Napoli: quanti ospiti d’onore

Il presidente del Napoli ha scelto di coinvolgere direttamente il passato del club nelle celebrazioni del centenario. Come rivela Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha chiamato Corrado Ferlaino per invitarlo personalmente alla manifestazione di Piazza del Plebiscito del prossimo 1° agosto. L’ingegnere ha accolto positivamente la proposta, ringraziando il numero uno azzurro per la considerazione. Si tratta di un gesto simbolico che unisce due epoche diverse della storia partenopea.

Le leggende rispondono all’appello. Alemao, Krol, Careca e Hamsik hanno già confermato la partecipazione. Il momento centrale della serata vedrà le grandi leggende del Napoli incontrare i protagonisti del presente azzurro, creando un ponte diretto tra il passato glorioso e il futuro del club.

Napoli 100: tutti gli eventi del 1° agosto

La manifestazione prenderà il via alle 19:26 da Piazza Carità, luogo simbolico delle origini del club. Cento campane di chiese napoletane suoneranno contemporaneamente per segnare l’apertura ufficiale dell’evento. Una fumata azzurra avvolgerà la città mentre partirà la Processione Azzurra verso Piazza del Plebiscito, accompagnata da 100 attori, 100 musicisti e 100 bambini che racconteranno un secolo di storia partenopea attraverso musica, teatro e tradizione.

Il percorso attraverserà il centro cittadino lungo un chilometro: Piazza Carità, Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento fino a Piazza del Plebiscito. Alle 20:45 inizierà la Cerimonia ufficiale in Piazza del Plebiscito con De Laurentiis, le istituzioni e le leggende azzurre. Dalle 22:30 avrà inizio la Notte Azzurra: la città si accenderà simultaneamente d’azzurro con l’illuminazione di Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo.

Uno spettacolo pirotecnico sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo accompagnerà le immagini dei momenti più iconici della storia del Napoli. La festa continuerà con un DJ set di Radio Kiss Kiss fino a tarda notte. Prima della cerimonia, dalle 20:26, il club offrirà gratuitamente migliaia di tranci di pizza Margherita a Piazza Municipio, sede del Pizza Village del Centenario.