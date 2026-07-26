Sorpresa Napoli, il grande ritorno è possibile: Manna ci riprova!

Eljif Elmas potrebbe tornare al Napoli: Giovanni Manna ha già contattato il centrocampista macedone, ora al Lipsia, per valutare un ritorno in azzurro nella sessione estiva 2026.

Elmas e la chiamata di Manna: il Napoli riapre i giochi

Il centrocampista macedone ha ricevuto una telefonata diretta dal direttore sportivo azzurro nei giorni scorsi. Non è un semplice sondaggio: Manna sta valutando concretamente la possibilità di riportare in Italia il giocatore che ha già indossato la maglia del Napoli nella stagione precedente. Elmas ha 26 anni e contratto con il Lipsia fino al 2028, ma secondo quanto riporta Tuttosport, il club tedesco sa già che il centrocampista non resterà in Germania.

La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra su cui il Napoli ragiona anche per formule alternative. Un prestito con diritto di riscatto rappresenta l’opzione che gli azzurri stanno considerando per contenere l’esborso immediato. Elmas ha dimostrato di conoscere bene l’ambiente partenopeo e di saper rendere ad alti livelli nel nostro campionato.

Calciomercato Napoli: il timing delle cessioni

Quando il Napoli busserà davvero alla porta del Lipsia? Non immediatamente. Il club partenopeo ha definito prima una strategia di mercato in uscita. Solo dopo aver completato alcune cessioni che ha in programma tornerà a presentare un’offerta formale ai tedeschi. La priorità azzurra rimane quella di snellire la rosa e liberare risorse economiche per gli acquisti mirati.

Nella scorsa stagione Elmas ha occupato il ruolo di dodicesimo nell’organico dell’allenatore Conte, scendendo in campo con continuità e offrendo prestazioni solide. Ha dimostrato di essere un elemento affidabile nel centrocampo partenopeo, capace di adattarsi a diversi sistemi di gioco. La Juventus ha anch’essa manifestato interesse, ma al momento il Napoli rimane in vantaggio nel dialogo con il giocatore.

La telefonata di Manna rappresenta un chiaro segnale: il Napoli non ha chiuso la porta a Elmas. Tutto dipenderà dalla velocità con cui gli azzurri riusciranno a piazzare i giocatori in esubero e dalla disponibilità del Lipsia a negoziare una formula conveniente per entrambe le parti. Elmas attende sviluppi dal calciomercato del Napoli nei prossimi giorni.