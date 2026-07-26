Napoli, il mercato in uscita comincia ad infiammarsi: altra cessione in arrivo!

Obaretin lascia il Napoli per il Genoa in questa sessione estiva di calciomercato: come rivela Il Mattino, la cessione del difensore è imminente e rappresenta la prossima operazione in uscita per gli azzurri.

Obaretin: l’addio che libera spazi in difesa

La partenza del difensore non sorprende negli ambienti partenopei. Il giocatore non rientra nei piani tattici della gestione tecnica attuale, che sta già tracciando le linee della rosa per la prossima stagione. Il trasferimento al Genoa completa una strategia di sfoltimento che il Napoli ha avviato nelle ultime settimane, con l’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi e creare spazi per i nuovi innesti.

L’operazione verso il Genoa si configura come una soluzione rapida e concreta. La società ligure ha mostrato interesse concreto per il difensore, trovando subito l’intesa con il club partenopeo su formula e cifre. Non ci sono ostacoli burocratici alla fumata bianca: la trattativa procede spedita verso la conclusione.

Calciomercato Napoli: le priorità rimangono altre

Mentre Obaretin esce dalla porta, l’attenzione del Napoli rimane focalizzata su altri fronti. La dirigenza sta lavorando per sistemare la difesa con profili ritenuti più funzionali al progetto futuro. Le cessioni come quella di Obaretin servono proprio a finanziare questi movimenti in entrata e a snellire una rosa ancora troppo numerosa in alcuni reparti.

Il Genoa accoglie dunque il difensore come rinforzo per la sua difesa. L’operazione chiude un capitolo per il Napoli nel calciomercato estivo 2026, sbloccando risorse e spazi nella lista degli over per ulteriori manovre.