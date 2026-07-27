De Bruyne, piomba il Galatasaray? La mossa turca che sorprende il Napoli

Kevin De Bruyne nel mirino del Galatasaray: il club turco prepara un biennale con cifre importanti per il centrocampista belga del Napoli, secondo quanto rivela Tuttomercatoweb.com.

La dirigenza di Istanbul ha identificato in De Bruyne il profilo ideale per elevare il livello tecnico della propria rosa. Il vincolo principale riguarda lo slot disponibile per i giocatori over: il Galatasaray ne possiede uno solo e sta valutando come utilizzarlo al meglio. Per questo motivo, la proposta economica sarà strutturata su due anni con compensi rilevanti, pensata specificamente per convincere il belga ad abbandonare il progetto azzurro e trasferirsi in Turchia.

De Bruyne sul mercato: quando l’offerta turca diventa concreta

La mossa del Galatasaray non è casuale. De Bruyne rappresenta un centrocampista con esperienza internazionale consolidata, capace di guidare il centrocampo e incidere immediatamente. Il club turco intende accelerare i tempi nelle prossime settimane per sondare realmente i margini dell’operazione e verificare la disponibilità del giocatore a valutare la destinazione.

Non è ancora chiaro se la società napoletana aprirebbe a una cessione. Tuttavia, le dichiarazioni recenti di Allegri lasciano intendere che De Bruyne potrebbe essere considerato sul mercato qualora arrivasse un’offerta economicamente rilevante. La situazione dipenderà dalle strategie del Napoli in questa sessione estiva e dalla volontà del belga di rimanere o cercare una nuova sfida.

Galatasaray e De Bruyne: lo sforzo economico turco

Il Galatasaray è pronto a fare uno sforzo significativo per assicurarsi un calciatore di questa categoria. Il biennale con cifre importanti rappresenta un investimento importante per il club di Istanbul, che vede in De Bruyne la soluzione per competere ai massimi livelli nel prossimo biennio. Il centrocampista belga avrebbe l’opportunità di giocare in una piazza prestigiosa e con ambizioni europee concrete.

Nei prossimi giorni emergeranno ulteriori sviluppi sulla vicenda. Il Galatasaray lavorerà per comprendere i reali margini di trattativa e la posizione del Napoli rispetto a una possibile partenza di De Bruyne. Il mercato del Napoli potrebbe subire variazioni significative a seconda di come evolverà questo scenario turco.