Clamoroso da Cagliari: “Esposito vuole giocare al Napoli. Va fuori rosa”

Sebastiano Esposito messo fuori rosa dal Cagliari dopo il rifiuto dell’adeguamento contrattuale. L’attaccante campano spingerebbe per trasferirsi al Napoli, dove Giovanni Manna lo monitora attentamente.

Esposito-Cagliari: lo strappo definitivo

La tensione accumulata nelle ultime settimane è esplosa in modo rumoroso. Secondo quanto riporta Cagliari Today, il giocatore non si allenerà più con il resto del gruppo squadra da domani. L’origine della rottura è la profonda delusione di Esposito e del suo entourage per le promesse non mantenute dalla società riguardo all’adeguamento contrattuale. Il tecnico Fabio Pisacane è stato già informato della scelta: su indicazione del proprio agente, il calciatore ha deciso di fermarsi e congelare ogni attività con i rossoblù.

Non è una semplice lite di mercato. È uno strappo che segna la fine dell’avventura dell’attaccante in terra sarda. La decisione del club di metterlo fuori rosa rappresenta un segnale di rottura definitiva, non una mossa tattica per negoziare.

Napoli: Manna vigile e pronto all’affondo

Esposito ha messo in cima alle sue preferenze proprio la piazza partenopea. Considera il contesto ideale per compiere il definitivo salto di qualità e consacrarsi ad alti livelli. Giovanni Manna rimane vigile alla finestra, consapevole che il giocatore vuole indossare la maglia azzurra.

L’operazione con il Napoli è pronta a entrare nel vivo non appena il club azzurro sbloccherà il proprio mercato in uscita nel reparto avanzato. L’eventuale affondo per accaparrarsi l’attaccante campano è subordinato alla cessione a titolo definitivo di uno tra Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku. Qualora si liberi la casella nell’attacco di Allegri, Manna è pronto a affondare il colpo.

Quale ostacolo rimane?

La priorità del Napoli è liberare spazio in attacco. Solo dopo aver ceduto uno dei due attaccanti, la dirigenza partenopea potrà affondare concretamente per Esposito. La situazione al Cagliari accelera i tempi, ma i tempi del mercato in uscita degli azzurri rimangono decisivi.

Il calciatore ha già scelto la destinazione. Ha rotto con il Cagliari. Adesso tocca al Napoli fare la sua mossa, liberandosi dei giocatori in eccedenza per regalare il giovane talento campano alla squadra di Allegri e completare l’organico offensivo con una soluzione che conosce bene il calcio italiano.