Addio Lukaku, il Napoli ha fissato il prezzo: per quale cifra può partire

Romelu Lukaku lascia il Napoli entro agosto: secondo il Corriere dello Sport, la richiesta è di 15 milioni, però il Chelsea mantiene una percentuale sulla rivendita che complica ogni trattativa.

Lukaku e l’ingaggio da 11 milioni: il vero ostacolo del mercato

L’attaccante belga guadagna circa 11 milioni di euro lordi annui grazie ai benefici del Decreto Crescita. Questa cifra rappresenta un muro insormontabile per quasi tutti i club europei interessati al suo profilo. Il Napoli intende cederlo, ma il peso dell’ingaggio scoraggia persino i potenziali acquirenti che dispongono di risorse considerevoli. La sensazione diffusa è che gli azzurri vogliano liberarsi di un carico economico insostenibile per il bilancio.

Lukaku stesso ha manifestato chiaramente la volontà di non restare come vice di Hojlund. Questa posizione rende ancora più urgente una soluzione di mercato. Il centravanti aspira a un ruolo da titolare indiscusso, non a un ruolo secondario in un progetto tecnico che non lo prevede in primo piano.

Chelsea e la clausola sulla rivendita

Secondo il Corriere dello Sport, il Chelsea ha inserito una percentuale sulla futura rivendita al momento dell’acquisto di Lukaku da parte del Napoli. Questo vincolo rappresenta un freno concreto per le negoziazioni. Chiunque acquisti il belga dovrà versare una quota ai londinesi, una situazione che riduce ulteriormente l’incasso per il club partenopeo.

L’interesse per Lukaku proviene anche da club arabi, che potrebbero offrire stipendi ancora più alti rispetto a quello napoletano. Tuttavia, nemmeno questo scenario rappresenta una soluzione rapida, poiché le tempistiche dei mercati mediorientali raramente coincidono con le necessità europee di luglio.

Il prezzo fissato dal Napoli: nessuno sconto per il patrimonio tecnico

Il Napoli ha stabilito una richiesta di 15 milioni di euro per Lukaku. La società non intende svendere un giocatore che rimane comunque un patrimonio importante della rosa. Il centravanti belga fu decisivo nello Scudetto conquistato, realizzando gol e fornendo assist ai compagni. Questa valutazione rispecchia una volontà precisa: non cedere per una cifra ridicola, pur consapevoli della necessità di alleggerire il bilancio.

La combinazione tra ingaggio pesantissimo, clausola di rivendita del Chelsea e prezzo di partenza non negoziabile crea uno scenario complesso per il calciomercato del Napoli. Senza una riduzione significativa delle pretese economiche, Lukaku rischia di restare bloccato fino a settembre.