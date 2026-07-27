“Allegri può fare da geriatra per De Bruyne”. L’incredibile affondo di Repubblica

De Bruyne al Napoli con Allegri: l’analisi di Corbo su Repubblica suggerisce di puntare sul belga rigenerato piuttosto che su Lukaku, ormai “in freddo con quasi tutti”.

De Bruyne e Allegri: il modello Modric per il Napoli

La strategia offensiva dei partenopei deve cambiare direzione. Vendere Lukaku e investire sul rilancio di De Bruyne attraverso le competenze di Allegri: questo il ragionamento che emerge dall’analisi pubblicata su Repubblica Napoli. L’allenatore viene descritto come un “esperto geriatra” capace di valorizzare i grandi veterani, proprio come ha fatto con Modric al Milan. De Bruyne era arrivato al Napoli per Conte, ma il cambio in panchina apre scenari diversi. Ora la scommessa dipende interamente dalla capacità di Allegri di rimettere il centrocampista belga al centro del progetto.

I tre acquisti che De Laurentiis non può evitare

Secondo Corbo, il presidente azzurro ha però obblighi che non può delegare. Servono tre rinforzi specifici: un difensore centrale, un attaccante e un giovane di grande prospettiva per il centrocampo. Non è più il momento di assecondi tattici. Conte si è “correttamente defilato” dai diktat diretti, ma questo non significa che De Laurentiis possa procedere con improvvisazione. La rosa attuale ha buchi che il solo rilancio di De Bruyne non colma.

La frecciata sul tema dell’aziendalista

Il passaggio più pungente dell’editoriale, chiama in causa l’identità stessa del nuovo allenatore: Allegri “si faccia ascoltare”. Perché, scrive Corbo, “niente di peggio che un aziendalista flessibile”. Una frecciata che riprende il tema della conferenza stampa di presentazione, quando lo stesso tecnico si è definito un aziendalista, rivendicandolo come un pregio.