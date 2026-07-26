Spinazzola commenta Allegri: “Vi svelo la più grande differenza dal passato. Ritiro? C’è un aspetto mai divertente”

Leonardo Spinazzola ha tracciato un bilancio dei primi giorni sotto Massimiliano Allegri, rivelando un cambio netto nel metodo di lavoro rispetto al passato.

Le dichiarazioni al TGR Campania della RAI disegnano un quadro preciso della filosofia di Allegri.

“Con Allegri facciamo meno tattica e più intensità con la palla, anche se oggi, a secco, abbiamo lavorato molto. La tattica la studiamo nel video”,