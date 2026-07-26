Spinazzola commenta Allegri: “Vi svelo la più grande differenza dal passato. Ritiro? C’è un aspetto mai divertente”

Leonardo Spinazzola ha tracciato un bilancio dei primi giorni sotto Massimiliano Allegri, rivelando un cambio netto nel metodo di lavoro rispetto al passato.
Spinazzola e il nuovo Napoli: l’intensità al posto della tattica astratta
Le dichiarazioni al TGR Campania della RAI disegnano un quadro preciso della filosofia di Allegri.
“Con Allegri facciamo meno tattica e più intensità con la palla, anche se oggi, a secco, abbiamo lavorato molto. La tattica la studiamo nel video”,
Ha spiegato il laterale. L’accento sulla riduzione del lavoro puramente teorico in favore della pratica sul terreno di gioco rappresenta una differenza sostanziale rispetto ai metodi precedenti. Il video diventa strumento didattico principale, mentre il campo ospita esercitazioni a ritmo elevato.
Spinazzola non ha celato il disagio tipico dei ritiri estivi.
“Per me non è mai divertente: devi sempre lavorare e metterti al passo. Tra un mese deve essere divertente”.
Una frase che racchiude la filosofia del precampionato: sofferenza presente per soddisfazioni future. Il difensore proietta già lo sguardo verso agosto, quando la squadra avrà raggiunto il picco di forma necessario per affrontare la stagione.
Le ambizioni del Napoli: Champions in primo piano
Sulle priorità della stagione, Spinazzola è stato diretto. La Champions League rappresenta l’obiettivo principale:
“Per noi è molto importante quest’anno, soprattutto la Champions, che è il palcoscenico più bello di tutti, anche per i tifosi. Lavoreremo anche per questo”.
La competizione europea diventa il vero termometro del progetto azzurro, quello che misura il successo reale della stagione.
Il Centenario del club aggiunge ulteriore peso alle spalle della squadra.
“Si tratta di una responsabilità in più, sempre difendendo questa maglia, tutta la città. È quella la più grande responsabilità che ci portiamo dietro”.
Spinazzola sottolinea come il peso storico e emotivo dell’anniversario si sovrapponga agli obiettivi sportivi, creando un contesto dove ogni partita assume significato oltre il semplice risultato.
Il Napoli di Allegri entra nella fase conclusiva del ritiro a Dimaro con una squadra che ha già assimilato i principi del nuovo metodo. L’intensità nel possesso palla e la riduzione della complessità tattica teorica costituiranno il fondamento su cui costruire la stagione.