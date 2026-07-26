Sorteggio Champions, svelata la data ufficiale: ecco quando il Napoli conoscoerà le otto avversarie

Svelato il giorno del sorteggio della League Phase di Champions League 2026-2027, subito dopo la conclusione dei preliminari di qualificazione. Le 36 squadre qualificate, Napoli compreso, conosceranno i loro otto accoppiamenti nella prima fase del torneo.

Napoli tra le quattro italiane qualificate: quando scoprirà gli avversari

Gli azzurri attendono questa data cruciale insieme a Inter, Roma e Como, le altre tre rappresentanti italiane nella competizione. La nuova formula della Champions prevede una fase iniziale completamente differente rispetto al passato, con otto sfide dirette assegnate per ciascuna squadra tramite sorteggio. Il Napoli dovrà aspettare ancora un mese per conoscere il percorso europeo che lo attende nella stagione 2026-2027.

La UEFA ha confermato il calendario con precisione: i preliminari si concluderanno il 26 agosto, garantendo così che tutte le squadre qualificate siano ufficialmente confermate prima del sorteggio. Questo meccanismo evita incertezze dell’ultimo momento e consente alle società di organizzare logistica e strategie di mercato con maggiore certezza.

Napoli in Champions: il percorso verso il sorteggio di agosto

La riforma della Champions League ha eliminato i gironi tradizionali a favore di una lega unica dove ogni squadra affronta otto avversari diversi. Questo sistema ha aumentato il numero di partite rispetto al passato e ha modificato completamente la dinamica competitiva. Il Napoli, tra le altre, dovrà affrontare otto sfide determinate dal sorteggio del 27 agosto.

Prima di scoprire i suoi otto avversari, il Napoli deve completare la stagione attuale e assicurarsi il piazzamento necessario per la qualificazione diretta alla League Phase. Il club partenopeo è già tra le quattro italiane certe della partecipazione, un segnale della solidità raggiunta. Tra il 25 e il 26 agosto 2026 avranno luogo gli ultimi preliminari, dopodiché il 27 agosto il sorteggio rivelerà il cammino europeo dei partenopei per la stagione 2026-2027.

La data del 27 agosto rappresenta un punto di svolta per il Napoli e per tutte le squadre qualificate. Quel giorno determinerà avversari, calendario e dinamiche competitive della prima fase della Champions League. Gli azzurri, come le altre tre italiane, attenderanno questo momento con attenzione per pianificare il loro cammino europeo, uno dei grandi obiettivi stagionali, come ammesso anche da Spinazzola.