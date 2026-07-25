Napoli, scelto il sostituto di Buongiorno: è un talento di 21 anni

Doppio infortunio in difesa spinge il Napoli a muoversi sul mercato: secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri accelerano per Tiago Gabriel dopo l’operazione a Buongiorno.

Alessandro Buongiorno è stato sottoposto a intervento chirurgico e rimarrà fuori quattro o cinque mesi. Contemporaneamente, Sam Beukema continua a soffrire di problemi al tendine d’Achille, con rientro previsto solo a metà agosto. L’assenza prolungata di due centrali titolari costringe il Napoli a intervenire immediatamente sul mercato per non compromettere la difesa nella prossima stagione.

Tiago Gabriel: il giovane centrale che convince Manna

Il direttore sportivo Manna ha individuato in Tiago Gabriel la soluzione principale. Il difensore portoghese, classe 2004, proviene da un’ottima stagione al Lecce dove si è consacrato come uno dei giovani centrali più interessanti della Serie A. La scelta di un profilo under risponde anche alle esigenze di lista del club, rendendo il classe 2004 la priorità assoluta del momento.

Manna segue Tiago Gabriel da diversi mesi e vede in lui il rinforzo ideale per il presente e il futuro. La permanenza in Serie A facilita l’inserimento tattico e garantisce continuità nel campionato italiano. La soluzione giovane consente al Napoli di investire su un profilo che crescerà con la squadra, evitando il ricorso a elementi già affermati che richiederebbero investimenti superiori.

Gatti resta l’alternativa dalla Juve

Qualora la trattativa per Tiago Gabriel dovesse incepparsi, il Napoli ha riproverebbe per il vecchio tormentone. Federico Gatti, difensore classe ’98 attualmente alla Juventus, rimane un’opzione concreta con valutazione fissata intorno ai 20 milioni di euro. Gatti rappresenta il piano B solido, un profilo di esperienza che potrebbe garantire continuità immediata in difesa.

La doppia emergenza in difesa non paralizza il Napoli ma lo obbliga a scelte rapide. L’accelerazione su Tiago Gabriel dimostra che il club non intende attendere l’evolversi degli infortuni, bensì agire subito per consolidare una linea difensiva provvisoriamente compromessa. Se la trattativa con il Lecce non dovesse concretizzarsi, Gatti rappresenta l’alternativa già pronta per muoversi verso Napoli.