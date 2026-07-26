Occhio Napoli, arrivano sirene dalla Turchia: un big è nel mirino!

David Neres nel mirino del Galatasaray: il club di Istanbul ha chiesto informazioni al Napoli per l’esterno brasiliano, secondo quanto rivela Il Mattino. Nessuna offerta formale ancora, ma l’interessamento è concreto.

Neres: il Galatasaray avanza, il Napoli ascolta

Il Galatasaray non si ferma più. Dopo aver già concluso affari con gli azzurri negli ultimi anni, il club turco torna a bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis. Questa volta per David Neres, esterno offensivo della rosa partenopea che ieri ha completato il rientro in campo dopo gli ultimi problemi fisici. L’interessamento turco esiste, anche se per il momento rimane una semplice ricognizione. Nessuna proposta economica è stata avanzata.

La fragilità fisica di Neres rappresenta il vero interrogativo sul suo futuro a Napoli. L’ex Ajax possiede qualità tecniche indiscutibili, ma gli infortuni ricorrenti hanno frenato la continuità della sua stagione. Nel corso dei tre anni in azzurro, il brasiliano ha dovuto fare i conti con una serie di problematiche muscolari che ne hanno limitato l’impatto. Il Galatasaray, evidentemente, ritiene di poter gestire meglio il calciatore o comunque di investire su di lui nonostante i precedenti.

David Neres con la maglia del Napoli in campo

Neres al Napoli: il rinnovo non è automatico

Qual è lo scenario più probabile? De Laurentiis non escluderà nulla. Se il Galatasaray dovesse presentare un’offerta consistente, la valutazione sarebbe seria. Il giocatore, intanto, si aggregherà pienamente e sin da subito al ritiro di Castel di Sangro, così da avere l’opportunità di dimostrare la sua affidabilità fisica nei test atletici e nelle amichevoli della preparazione estiva.

Il Galatasaray ha già dimostrato di sapere come intrattenere rapporti commerciali vantaggiosi con il club partenopeo. Se l’interesse per Neres dovesse trasformarsi in offerta, la palla passerebbe alla dirigenza azzurra, che dovrà decidere se trattenere un calciatore con un passato di problematiche muscolari o incassare una cessione.